「熊其實是把手臂往後揮才能和他擊掌」 約翰．坦伯頓價值投資金律成功打敗大盤

冷靜看待市場

很多人常說，價值投資大師約翰．坦伯頓師承自葛拉漢。然而，事實上坦伯頓早在年幼時，就具備了價值投資人所需的能力與觀念。坦伯頓的姪孫女、自小耳濡目染、最了解他投資手法的蘿倫．坦伯頓（Lauren C. Templeton）是這麼說的……

如果約翰叔公的投資生涯有什麼線索可尋，那就是他會坐下來運用智慧，而不只是運用小聰明而已，不過他的確是很聰明。約翰叔公小的時候，母親的朋友和熟人在形容他時總是說他「像個小老頭」。

人們在這個人生經歷不多的孩子身上，卻看到結合了常識和智慧的性格特質。這一點正巧能令他在市場上冷靜的操作。這聽起來很簡單：因為他具備內在智慧和冷靜的特質，他總是能看到別人看不到的事。事實就是，這雖然簡單，但絕對不平凡。

當情緒或共同的誤解，導致股市崩盤或是泡沫時，市場上買賣雙方共同的行為中，都找不到這種簡單的智慧—而股市總是每隔一段時間就會這樣。換句話說，事後當所有人都開始理性、客觀的思考時，很容易將他的常識和智慧說得一文不值。

空頭是撿便宜好時機

許多投資人說他們巴不得股市出現巨大的賣壓， 這樣他們就可以撿便宜。但當我們看到道瓊工業指數單日跌幅高達22.6% 時，事實卻正好和他們說的相反。

1979 年時，當道瓊指數的本益比（P/E）只有6.8 倍，而且維持在這樣的低檔好幾年時，那些等不及想撿便宜的人到哪裡去了？當我們提出這個問題時會發現，絕大多數投資人都不願意買股票時，買股票真的是件很困難的事。但其實這時正是撿便宜最好的時機，撿便宜才能得到最好的報酬率。

本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》 雖然空頭市場被稱為熊市，並不是一般人以為是用熊向下拍打的動作來形容股票的跌勢（「熊市」一詞的典故應該是倫敦的股票交易員賣出自己根本沒有的熊皮，也就是放空熊皮）。如果大部分的投資人認為自己能招架得住熊的拍打，他們可能看錯自己了。

但是約翰叔公的看法，卻是熊其實是把手臂往後揮才能和他擊掌，因為約翰叔公認為這表示股票會變得更便宜，並提供更低的買進價格。重點是觀點，而約翰叔公對市場的觀點雖然看似簡單卻非常獨特。

人多的地方不要去

用約翰叔公的話來說這個觀點「人們總是問我哪裡的展望好，但這是不對的問題。對的問題應該是：『哪裡的展望最慘？』」這個概念在實務上最明顯的應用就是不要跟著群眾走。群眾就是股市裡大多數的買方，他們總是集中在展望最好的股票。避開展望最好的地方其實很違反我們日常生活的直覺。

我們會在前景看好的領域找工作，在天氣晴時外出。奇怪的是，這樣的行為卻無法變成投資獲利。投資時需要採取相反的行為，也就是尋找展望不好（但是有機會改善）的個股。

投資人若要這麼做就必須遠離群眾，不只是心態，而是真的遠離他們。約翰叔公早年在紐約管理基金，當時的人都是這麼做的，但是當他在1968 年搬到巴哈馬時，很快就創下共同基金經理人的最佳紀錄。這並非巧合。

約翰叔公總是說，他搬到拿騷（Nassau）後投資績效改善了，因為他被迫用與華爾街完全不同的方式思考。從那時起，他就不再見到和華爾街其他分析師一樣會見到的一些公司代表，或是出席一樣的活動。

當他脫離了那個環境後，他自己的思考開始完全掌控他的投資，事情就完全不同了。一想到巴菲特住在內布拉斯加州奧馬哈市時，有些讀者可能就更能體會身心都和群眾保持距離的好處了。

（本文出自《約翰．坦伯頓價值投資金律》作者：蘿倫．坦伯頓,史考特．菲利浦斯 譯者：呂佩憶）