面板廠業績創新低 網曝2關鍵賠定了！預測將連續虧損第八季

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）今年10月業績失色，均月減逾13%，並同步下探近六個月低點，友達董事長彭双浪示警，本季因面板廠嚴控庫存，傳統淡季效應會更顯著。TrendForce預估，整體Gen5（含）以上的LCD面板稼動率（以面積計算）將較第3季減少近9.2個百分點，達72.2%。網友討論，明年第一季因淡季、減產等因素肯定賠錢，將連續第八季虧損。

時序進入11月，面板廠旺季備貨已告一段落，而即將面對的是傳統淡季，屆時面板廠的壓力也會隨之升高，促使大部分面板廠針對2024年第1季的生產態度較保守，加上，多數面板廠表示2024年春節期間將進行兩周的歲休。TrendForce預估，明年第1季整體Gen5（含）以上LCD面板稼動率可能會下修至七成或更低，以維持市場供需平衡。

彭双浪指出，面板市場走出疫情影響，今年回到季節性景氣循環的淡旺季，本季在嚴控庫存的前提下，淡季效應會更加明顯。友達10月合併營收211.68億元，月減13.8%、群創10月合併營收172.91億元，月減13.2%。

一名網友在PTT發文表示，面板廠十月營收慘淡，今年第四季又要繼續賠錢，加上傳統第一季為淡季、減產等因素，明年第一季賠錢機率大，等於要連續第八季虧損。

其他人則留言「黎明前的黑暗總是漫長」、「到現在還抱著LCD面板市占不放，量逐年萎縮是必然趨勢啊」、「跌低就是買點啊」、「下市好了」、「同樣的利空一直發，看來是時候了嗎」、「夕陽產業」、「春燕飛走了嗎？」、「面板94爛」、「議價權在別人手上的夕陽產業能脫手就該脫手，之前套了十年」、「還有七成？噴！一成以上都說噴」。