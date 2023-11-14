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群創（3481）虧30萬…他想出清玉山金（2884）繼續投入攤平成本！ 網：應該反著操作

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資群創光電虧損。 記者李珣瑛／攝影
網友投資群創光電虧損。 記者李珣瑛／攝影

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）9日公告今年10月業績失色，均月減逾13%，並同步下探近六個月低點。有網友持有64張群創股票、虧損30萬，他規劃賣出手中104張玉山金股票，再全數投資群創拉低成本。許多人都不認同此做法，直言「賣金雞買死魚」，不少人都認為做法反了，「應該賣群創、買玉山金吧」。

群創公布10月合併營收172.91億元，月減13.2%，年增10.7%。群創統計，10月大尺寸合併出貨量826萬片，月減11.1%；中小尺寸合併出貨量2,081萬片，月減2.8%。前十月合併營收1,756.28億元，年減8.3%。

一名網友PTT發文表示，他目前持有104張玉山金、報酬13萬；64張群創、虧損30萬，他規劃賣掉玉山金持股，再繼續投資群創，以拉低群創投資成本。他好奇，這種作法風險會不會很大？

其他人紛紛留言「等面板報價有起色再說」、「賣金雞買死魚」、「賣強的救弱的，不太對吧」、「剩下的錢買00713」、「攤平攤平，愈攤愈平」、「建議都賣掉 都不適合你 可能全投VT比較好」、「今年初投入發科一路買到起漲前也差不多你這金額，目前領完股息還有50%獲利。你只是需要在下次低谷買進對的股票。輪到面板起漲後看要不要出掉一些」。

還有人留言「不要亂攤平，應該換股才有機會救吧」、「有人賣績優股去攤平爛股嗎？你也是人才」、「你現在標的就夠少了，你真的要把雞蛋全部放同一個籃子？」、「反了吧？」、「應該賣群創買玉山金吧，怎麼反過來了」、「金融股比起面板更適合長期持有」、「賣群創買ETF」、「為什麼要買景氣循環爛股，過去績效也不好啊」。發文網友也回覆留言表示「謝謝大家的建議，群創放著不管他了」。

ETF PTT 群創 玉山金

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