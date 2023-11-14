他從股市畢業反漲一千點哭了！更慘苦主賠50萬 網曝2投資法最穩

台股13日開高震盪，終場收16839.29點，上漲156.62點，漲幅0.93%。有網友崩潰抱怨，在他出清持股後十個交易日台股不斷上漲，畢業後一共漲了一千點。有人安慰他「沒做空還好，否則被軋死」，苦主現身哀嚎「空單賠50萬」，有人建議「定期定額長期投資，無腦買ETF」，投報率更穩定。

一名網友在PTT發文抱怨，他因為利空消息，加上輝達下跌、美債上漲、台幣貶值等原因，認定台股將修正，因此出清手中持股，想不到從股市畢業後台股竟連漲了一千點，原本還不死心，以為只是護盤死撐，想不到還是繼續漲，「漲到歪頭」。

該網友說，自己心情低落到不想看股票，近日又不小心看盤發現台股又漲兩百多點，他崩潰表示，「果然我真的不適合玩股市，或是只能買那種買了就要放幾年的」。

其他人則留言「建議先開個定期定額練習一下抱股或基金，就當做把錢交給比你厲害的人玩就好了」、「股票為啥要賣」、「一月你可能會慶幸你有畢業」、「股票佔你資本多少？頂多只能30%，放著超簡單」、「利空就是把投資人洗出場」、「0050或是正二定期定額，拿一成去玩飆股」、「留在賭場內，永遠有機會」、「持股不要一直全滿」。

還有人留言「我六成做多、四成當沖過得很愜意」、「你直接定期定額大盤」、「鮑爾說不升息那天就要all in 了，我一直喊亂買etf」、「一張不賣，奇蹟自來」、「賣了沒反向做空還好，做空被軋死」、「明天歐硬就對了」、「空單賠50萬路過」、「做不好短線的人就無腦ETF」。