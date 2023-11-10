股票長期持有就會獲利嗎…為何抱了20年還是虧損？ 專家「用這招」能解套

大部分的投資人都會認為，只要買進長期持有就會獲利，前面的文章也解釋過，這需要看你買進與賣出時間的相對價位關係，很有可能抱了20年還是虧損的結果。而最簡單的解法就是持續的買進，讓買進成本分布在股價高與低的時候。

我們看看圖1，這張圖是台股的月線走勢圖，我挑了幾個時間點買在當月最高價的位置，有些時間點在買進後就會碰到一段長達1年、2年的跌幅，幾乎可以說是買在近期的股價高點。

1994年開始不定期隨意買進，總共9個買點

我們從1994年之後開始買，不定期的隨意買進，總共有9個買點，然後在2017年中檢視過去的投資報酬率，我們本篇文章先不討論現金股利的部分，我們可以看到10,463點這條綠線，每一條垂直的綠線就是該次買進持股的獲利空間。

只要你抱得夠久，可以等到股市高檔在賣股，就幾乎都可以獲利，只是賺得多少的差別。

我們再看圖2，這張圖我們在同樣的時間點買進，一樣在2017年中來檢視過去的投資報酬率，假設這個時候的台股是在7,768點的價位，我們看看獲利情況如何。

在同樣時間點買進，假設台股在7,768點時

紅色線就是7,768點，成本價在下方的畫上垂直綠線代表獲利，成本價在上方的畫上垂直黃線代表虧損。我們可以看到在過去23年以來，某些時期買進的持股有獲利，某些時期買進的持股依然虧損，總損益是多少，就看買進的數量與成本總和，未必長期持有就一定會獲利。

如果我們固定每個月都買進股票呢？假設我們一樣每個月都買在當月的最高價，一樣用7,768點來做結算，我們就可以畫出一個損益面積圖，如圖3。

假設每個月都買在當月最高價

綠色區塊就是在2017年結算時獲利的部分，紅色區塊就是虧損的部分，正常人都會想等到股價高一點，綠色面積多一點的時候才想獲利了結。如果是正逢要退休的人，就是盡量減少資金需求賣少一點股票，期望能夠撐到股價漲回高檔位置。

打算長期持有的投資人理當會希望能夠選擇到一個持續向上漲的投資市場，而非在一個區間上下起伏的市場，這樣投資人就有很高的機會可以保持獲利，而且投資時間愈長，獲利會愈多。

圖4是美國S&P 500指數的走勢圖，綠色區塊就是1994年～2017年中的投資獲利部分。

美國S&P 500指數走勢圖

獲利多少跟你持有的股數也很有關係，不該只在乎買進成本，在不同時間點買進成本10元與20元的股票，在股價22元的時候賣出，請問何者的獲利比較多？答案不一定是10元的那個。

假設股價低檔不敢加碼，只買了一張試水溫，而股價20元時才充滿信心買進10張，堅持持有到股價來到22元時，成本10元的獲利120%，賣掉的實際獲利是1萬2,000元，而成本20元的獲利是少少的10%，但賣掉的實際獲利是2萬元。

所以投資不該只是在意買進成本夠不夠低，要等到很低檔時才要買進，同時也要在意持有的股數夠不夠多，能帶來多少實質獲利。當然，這是一個極端的例子，我們當然希望能在股價低檔的時候買進愈多愈好。

有的人堅持想買在很低檔的時候，寧願手抱現金一直等待崩盤，可能有幾次少量買在相對比較低檔的時候，並對於帳上的投資酬率相當滿意。

另一個比較敢勇於投入的人，雖然帳上投資報酬率只有個位數，但因為持有的股數很多，實際獲利的現金價值卻遠高於高投資報酬率的人，投資人千萬不要迷戀於投資報酬率這個數字，1,000萬的10%也是很可觀的。

前面幾張圖片的例子與獲利計算是採用定期定股，每個月都固定買進相同的股數（譬如1張），才能直接用面積計算的方式來看損益，如果是用定期定額，實際可能的報酬會比用面積的算法更高。

用定期定股的方式，在股價10元時買進1張，股價30元時也買進1張，當股價在20元時，一賠一賺剛好打平（先忽略手續費與交易稅）。

若是定期定額的方式，假設同樣都投入9萬元買股，股價10元時可以買進9張，股價30元時可以買進3張，當股價來到20元時，成本10元的9張持股獲利9萬元，成本30元的3張持股虧損3萬元，總損益是6萬元。

一樣的買進成本與股價變化，從高點30元跌到20元，定期定股會是損益兩平，而定期定額還可帶來33%的獲利。 以上面的例子來說，定期定股的損益兩平價位是20元，也就是從高點跌超過33%就會開始變成虧損，而定期定額的損益兩平價位是15元，從高點跌超過50%才會開始變成虧損，哪個方式比較有利顯而易見。

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