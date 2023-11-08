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巴菲特公司為何不投資台積電（2330）？ 地緣政治非主因：而是「沒有品牌」

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙格不喜歡台積電，主因是沒有品牌。路透
蒙格不喜歡台積電，主因是沒有品牌。路透

投資集團波克夏副董事長蒙格（Charlie Munger）是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的老戰友，他近日坦言不會投資台積電，主因是台積電不像蘋果擁有真正的消費品牌。網友討論，地緣政治可能是主要考量，外國人都會擔心兩岸打仗影響經濟，只有台灣人沒感覺。但也有人認為，代工廠終究是代工廠，有品牌才會有消費黏著性。

波克夏近年投資主力為蘋果、好市多、日本五大商社等，同時依靠保險業務、投資收入提高營運成績，第二季營業利益達100.43億美元，年增率6.6%。但蒙格近日受訪時坦言，他不會投資台積電，因為比較喜歡可延續性的目標，或是像蘋果擁有自己品牌的公司。

一名網友在論壇Mobile 01轉發新聞討論，張老（指前台積電董事長張忠謀）最自豪「沒有品牌」，卻成為蒙格不投資的原因，他好奇，「如果不是台積電，你會投機一家代工廠？」

其他人留言「地緣政治是主要考量，萬一打起仗，投資的錢就容易損失，外國人覺得很危險，只有台灣人沒感覺」、「每次選舉某特定政黨就狂賣芒果乾，屢試不爽。外資也會跟著被騙」、「三星有品牌啊，怎麼不投資？說台積電股價炒高了，還有點道理」、「哪個品牌廠營收跟獲利可以比的上這個代工業的？品牌這麼重要？」

還有人留言「有品牌等於消費者有消費黏滯性，代工廠終究是個代工廠，哪天谁又研發出比台積電更快更便宜的製程，那大家的訂單... 而且說大範圍的，台積電就只是一個在製造過程中名氣較大的製造商，議價能力較薄弱，怎和大品牌比？地緣風險確實在老美的眼中是風險，但我個人認為只是關係不大的推託之詞」。

品牌 台積電 波克夏 巴菲特 Mobile 01

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