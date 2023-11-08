中油估全年虧300億 網憂電價要漲了！看漲1類股

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣中油預估全年虧損300億。圖／中油提供
台灣中油預估全年虧損300億。圖／中油提供

中油董事長李順欽今天表示，中油今年至10月累計虧損新台幣153億元，因第4季為天然氣使用旺季，價格將維持相對高檔，預估全年將虧損300億元。PTT網友討論，電價有機會調漲，可注意發電概念股，可能受惠上漲。

李順欽7日表示表示，去年因俄烏戰爭推升油價高漲、國際油價每桶為99美元，今年油價預估回落至84.5美元，不過中油為了穩定物價持續配合政策吸收，截至10月虧損約153億元，預估今年度虧損300億元，無法達到預算淨利1.79億元目標。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，天然氣成本高、不穩定，又是台灣主要電力來源，台電、中油必須吸收虧損金額，照此虧損，電價恐怕又得調漲，屆時「發電概念股」有機會受惠而上漲。

其他人則留言「去年虧的就天然氣啊，然後八成天然氣用來發電，不是跟臺電綁一起是啥？」、「安啦發債叫公股一間扛30億就好」、「明年可以大漲特漲」、「這就是中油台電存在的意義，韭菜們感謝您」、「明年就用超徵稅收去補洞」、「不是幾千億，拿稅收補一補就好，你想要中油賺錢，那就是漲價啊，真要漲價又一堆人該該叫」、「佛心事業，看看韓國跟新加坡、日本的油價，臺灣人真的要感恩，如果油電要獲利，台灣會很慘」、「笑你政府不敢漲」、「純內閣制國家就直接漲爆了」。

還有人留言「才虧300億，不錯不錯」、「要賺錢漲價就好了，但一點意義都沒有，用稅收去填洞算安全牌吧」、「中油這樣還好，台電的洞更大」、「市場機制的話通膨數據就爆掉了」、「上面的官搞的政策性虧損 結果是下面員工被民眾罵還領年終」、「全民買單」、「兩間都被政府搞到債務接近兆」、「300億，今年隨便一個政府基金就賺超過了」。

中油 油價 漲價 台電 PTT

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