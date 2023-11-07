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他想買「大陸跌倒股」 網籲看空鴻海（2317）！他曝：去中心化最會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸近期經濟表現差。(路透)
大陸近期經濟表現差。(路透)

大陸近期經濟表現不佳，原為全球經貿中心的香港也因為反送中事件等受挫，PTT網友討論「大陸跌倒股」有哪些，想趁著大陸受困、台灣發財的時機投資相關概念股。有網友點名「看空鴻海」，有人建議選擇「去中心化」、「越少大陸成分」的標的投資，如日本印度只會漲不會跌。

一名網友在PTT發文表示，大陸近年經濟表現差，受到中共主席習近平、美國政府等影響，因而陷入困境，加上與亞洲各國關係也越來越差，如日本、韓國、東南亞等，因此他想趁機投資「大陸跌倒股」，「有沒有大陸衰小、台灣發財概念股？最好是轉單題材，或者是不該碰的中國台商股？」

其他人留言「我最近買一點點日經的ETF，賭日股會走出失落的30年」、「東協挑一個賭啊」、「空中國正2，空到下市」、「看多的不知道，但是看空的鴻海第一」、「可以買深圳房地產」、「認真回『去中心化』，越少中國成分越好。日本、印度只會漲不會跌，不信？你可以賭網軍說的中或最贏看看」。

但不少人駁斥大陸景氣差的說法，有人留言「我兩個月前還去深圳，景氣是差點，但整體還好，香港今年經濟成長率還比台灣高，銅鑼灣人潮多到爆，我反而覺得台北沒什麼人潮」、「中國不太可能崩潰，但中國很可能失落，日本的財經媒體都在說中國經濟要日本化了」。

日本 香港 PTT 習近平 中共 印度

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