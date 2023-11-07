房市上漲＝建築概念股起飛？網狠酸：50年青貸快來了

台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心6日發布「台灣房屋市場景氣燈號」及房市景氣預測，第2季台灣房屋市場景氣燈號為黃藍燈，第3季景氣指標分數為46.62，燈號轉綠，代表房市在第3季回穩。PTT網友表示，「房價準備再創高峰，建築概念股又要起飛了」。有人直言「50年青年貸款十五年內問世」。

台灣房屋市場景氣燈號及房市景氣預測第2季台灣房屋市場景氣燈號為黃藍燈，景氣指標分數39.74，意味房市已逐漸脫離低迷狀態，第3季景氣指標分數為46.62，燈號轉綠，代表房市在第3季回穩。第4季景氣指標分數為46.52，2024年第1季與第2季景氣指標分數分別為45.81與44.10，雖仍有波動，但皆位於景氣穩定的綠燈區域。

一名網友在PTT發文表示，目前2.0法案還未通過、累積稅率低，政府為了讓年輕人買得起房，40年房價、1000萬補助有成效了，他表示，「房價準備再創高峰，建築概念股又要起飛了」。

其他人則留言「反正房價只要在我手上不要崩盤就好，每個政府不就是這樣」、「找不到盤子，找年輕人買」、「反正套到最後，執政的也換人了」、「之前買房的套了多少人」、「現在房子不好賣」、「反正政府會接盤，賣不掉推50年就好」、「講白點，就是灌迷湯」、「50年房貸要出來了」、「以後跌價，政府吸收嗎」、「買到高點，寬限期有屁用」、「買錯地方的都在套了，以為每個都房神」。

還有人留言「貸貸相傳方案很快就有了，隔代貸」、「瑞典房貸年限105年」、「房價只會漲不會跌，不要不信」、「50年新新青安，快則10年，最慢15年內一定問世」、「30年貸不完可以考慮40甚至50」、「等待百年房貸」、「買氣看地區吧，北市繼承跟贈與大概佔移轉4成」、「年輕人真的很可憐，先漲1000再1000萬低利騙你接盤」、「六都老公寓哪有都在漲，我家沒漲啊」、「快40年士林天母老公寓，今年初賣跟2019、2018明明差不多」。