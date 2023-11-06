瞭解 5 種債券型基金？

如您的投資不僅想安全，還要固定收益，就必須瞭解債券基金（Bond Fund）。債券基金按發行方，為企業或政府發行的債券，概分為5大類。

運作上就是，把錢借給這些組織或機構，然後他們會定期支付利息。比起冒險買股票，債券基金往往風險小，並提供固定收益。適合相對保守的投資人，當投資目標是安全和穩健，這可能是你的首選。

將借錢者拉到一起，是債券基金組成固定收益的來源。其中風險最低的是政府債券基金（Treasury Bond Fund），這類債券由國家發行，除非該國家倒了，否則錢都是安全的，幾乎是零風險。

一般市場也將此當作無風險利率的指標。美國國債依不同的到期時間，包括T-Bills（到期時間4周到1年）、T-Notes（2年到10年）和T-Bonds（10年到30年）。如想得到收益時，還能少繳稅，美國有市政債券基金（Municipal Bond Fund）可根據相關配套免稅，該基金主要是用來資助城市建設，像是醫院、學校或公路。

對比政府債券而言，企業債券基金（Corporate Bond Fund）的風險稍高，不過，投資收益回報也可能較高。此類又分為投資等級債券（High-Grade/ Investment Grade Bond）和非投資等級債券（High Yield/ Junk Bond [俗稱垃圾債]）。

一般來說，信用評級差的，需支付更高的利息來吸引投資者。這與一般人貸款時，按信用分數評比概念相同。分數高，利息付得少；分數低，就得付高利息。投資人如願承擔風險，多半能獲取相對收益，創造週期性收益非難事。

最後，是一種特殊的債券，場景在要做房地產市場投資，但又不想買房或面對高風險，由美國政府國家抵押協會擔保本息的GNMA債券（大家叫它Ginnie Mae）。這種美國機構房貸抵押債，有美國政府背書。所以風險低到幾乎接近政府還錢（但仍非政府債）。此債券實際由多筆房貸組成。偏保守的投資人持有後，會收到來自房貸的利息和本金，形成有穩定的現金流。

平衡型基金是「一站式」投資？

瞭解股票型、債券型基金後，必須認識含有股票、債券組合的平衡型基金（Balanced Fund）。架構上，平衡型基金是種「一站式」基金。通常這種基金至少會有50-60%的資產投資在股票上，剩下的則是債券，多數不低於25%。平衡配置可以給你帶來股市的成長機會，同時債券可以減少風險。

其中有一種傻瓜投資法，是會依時間自動從積極到保守配置的目標到期基金（Target fund）。這其實是一種「設定好」的平衡型基金，特別適合退休規劃。比如，目標到期基金2050，就是以計劃在2050年實現退休為目標。不過，這基金並不適合所有人。為什麼呢？因為它只看目標年份，不考慮市場變化。所以，實際仍要根據投資人的年紀、風險承受能力和投資風格來作出決策。

類現金的貨幣型基金？

貨幣型基金（Money Market Fund）是低風險、高流動性的投資選項。它主要投資於短期的安全票券和債券。基本上，可以把它看作是一種接近現金的投資。這種基金的報酬率一般與一年期的公債或銀行定存相似，且本金虧損的機會極低。

其中台幣貨幣市場基金年化報酬率約1%，稍低於台幣一年期定存（約1.3%），但對大額資金的投資人來說，這利率仍高於台幣活存約0.6%，以及台幣大額定存利率約0.7%。若有短期資金停泊需求，貨幣市場基金是一個可運用的工具。另外，由於報酬率不高的緣故，貨幣市場基金的管理費通常也極低，大概每年0.05%左右。

總之，無論你是新手還是經驗豐富的投資人，了解不同類型的基金是很重要的。這樣就可根據自己的需要和風險承受能力來作出最佳的投資選擇。

原文出處：基金投資新手入門-股債篇（下）

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