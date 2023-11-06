什麼是基金？

對忙碌的個人來說，往往沒有足夠時間逐一研究股票。即便已經投資了幾檔股票，資產配置仍可能不夠多元。

因此，投資基金成了一個實用和可靠的選項。簡單來說，基金是由專業基金經理人代操的集合投資工具。他們會將資本用於特定類型的金融產品，讓普羅大眾能輕鬆實現專家管理和風險分散。

如果用日常生活的比喻來理解，股票就像是在自助餐店選擇一份高麗菜或一隻雞腿，基金則是一個多元化的套餐，不僅可能有雞腿，還有其他多種主菜或配菜。正如不同年齡層有各自的飲食需求，不同類型的基金被設計來滿足不同投資者的特定需求。

基金主要可分為四大類型：股票型基金（Equity Fund）、債券型基金（Bond Fund）、平衡型基金（Balanced Fund）和貨幣型基金（Money Market Fund）。

股票型基金主要專注於多元股權投資，而債券型基金會投向固定收益資產。平衡型基金則是一個包含股票和債券的綜合投資組合，雖然報酬相對較低，但風險也減少。貨幣型基金則投資於短期金融工具，如國庫券或商業票據，具有高流動性和極低風險的特色，經常被用作短期資金的安全停泊站。

股票型基金有哪12種？

買股票型基金的主要目標就是要資產增值，同時對抗通貨膨脹。想讓錢賺錢，也能能接受風險，股票型基金將是好項目。當前市場約有12種不同風格的基金。

首先，讓我們看看被稱為「超值賺錢機器」的價值型基金（Value Fund）。這種基金選的都是股價被低估，也就是「買到就是賺到」的公司。特別是在經濟復甦時，這類基金一般會有不錯的表現。但要注意，在股市火熱（牛市）的情況，它的表現可能就沒那麼亮眼。

那在牛市裡該投資什麼？答案是成長型基金（Growth Fund）。這些基金持有的企業多數業績優越、增長快速，因此股價也經常飛高。不過，大起也意味著較多的大落風險。一旦市場不穩，它有機會是最先下跌。

還有種基金著眼不是增值而是保值，叫做收益型基金（Income Fund）通常會投資有良好信用、長年分紅的公司。即使股票沒漲，投資人也會從分紅中得到收益。

這些主動式基金的目標是戰勝大盤。另還有屬於被動式操作的基金，則跟著特定指數走，比如台灣加權指數或美國 S&P 500指數，都是追求獲得和大盤接近的報酬。被動式基金有指數型基金（Index Fund）、ETF（交易所交易基金），其也許追蹤多種指數，例像是 30 個美國歷久不衰藍籌股的道瓊指數、科技公司占比約 50 %的那斯達克指數、追蹤 2,000家小型公司表現的羅素 2000等。

果想投資在已發展國家，可指定成熟國家基金（Developed Markets Fund）；對發展中國家有興趣，就觀察新興市場基金（Emerging Markets Fund）。

依地區劃分，如專注於亞洲或歐洲的基金，可找區域型基金（Regional Fund）能一次整包買。然而，投資外國基金，需注意貨幣風險和政治風險。貨幣風險是由於外幣匯率的波動，政治風險可能因國家的不穩定或國際關係緊張而產生。

全球有約6.3萬家上市公司，按標準普爾（S&P）與摩根士丹利（MSCI）推出全球行業分類標準（GICS），將這些公司區分為11大行業板塊、24個產業組合以及68個細分產業。這分類促成了行業型基金（Sector fund）和產業型基金（Industry fund）的出現，讓投資人想買行業大項目或其細分的多個產業，無需逐一挑公司。

但要注意的是，某些特定產業基金或許不適合風險承受度較低的投資人，因為除了市場風險外，還潛藏政策風險。譬如釋出巨型基礎建設政策，將導致鐵礦砂產業急劇波動，或推出氣候變遷因應的法案，將使綠色行業備受關注。

談到綠色投資，就得提到永續發展有關的投資（Sustainable Investing）。這類彙整永續金融的投資模式，逐漸受到關注，尤其是在聯合國於2015年推動的17項永續發展目標（SDGs）下。包含聚焦ESG（環境、社會、公司治理）友好的企業、在碳中和（Carbon Neutrality）和淨零排放（Net Zero）等議題下，目前已是主流趨勢，市場陸續出現了多種 ESG基金和綠色基金。

此外，根據個人對宗教觀點、道德或政治的理念，投資人還能選擇社會責任基金（Socially Responsible Fund）。

原文出處：基金投資新手入門 - 股債篇（上）

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