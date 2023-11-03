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昨日AI大反彈…後悔當初沒多撿一些？ 專家：但我會等跌到非常便宜才考慮

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2日股市紅紅的，氣氛好多了！

前兩週我用新策略買的股票都有漲一些，不過也有大大說手上持股雖然有漲，還是感到蠻可惜的，因為他看到有很多AI股昨天大反彈，手上持股相比下來就遜色很多，有點懊悔之前AI股下跌，怎麼沒抓到時機買到便宜...

關於這點是永遠沒有答案的，誰都不知道明天股市會漲上來，如果有辦法知道明天是漲是跌的話，很多人應該早就財務自由了。

而且手上持股有漲已經很不錯，與其刻意的尋找股價大起大落的股票，更重要的是真的能讓資產長期穩定的成長。

這位大大還是很好奇，那之後AI股再下跌、有便宜一點的話還能買嗎？

其實有關AI這個題材，還是要注意一下，AI的發展未來有可能慢慢開始出現法規來限制，像是前幾天美國總統拜登才簽署了人工智慧行政命令，因為考量到風險管控，公司在公開模型前必須告知政府安全測試結果，這些突發性的事件，都可能影響AI發展或是相關公司的營運。

新的技術雖然能帶動產業發展是好事，但一時發展很快就要注意可能出現的任何變數，（不管是公司經營或是政策這類大環境的因素）所以要買的話，我也會等真的跌到非常便宜才會再來考慮，只跌一點對我來說，安全性還是不夠的。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

AI 美國 拜登 財務 風險

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