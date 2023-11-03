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台股底部就是萬六？網酸「一日行情」曝整體趨勢走向

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台股底部就是萬六？網酸「一日行情」曝整體趨勢走向

聯合新聞網／ 綜合報導
台股2日開高走高收最高。本報資料照
台股2日開高走高收最高。本報資料照

台股2日開高走高收最高，終場收16396.95點，一舉收復5日線及月線，上漲358.39點，漲幅2.23%。分析師認為可確認底部是萬六。PTT網友卻不以為然，認為這波上漲只是反彈，狠酸「漲一天就在慶祝？」

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，法人指出，萬六底部確立，那現在就是All in身家、槓桿開滿的好時機，直呼「景氣燈轉黃藍燈就是不一樣」。

其他人卻不以為然留言「要確定餒，漲一天就在慶祝？」、「反彈當回升？」、「底部確立講太快，小心立旗」、「今天中小漲100點而已」、「跌深反彈啦」、「整體趨勢，覺得還是往下，慢慢布空單中」、「錯把反彈當回升」、「現在怎麼歐硬怎麼輸，不要不信」、「一根就舒服就確立，會不會太容易了點」。

還有人留言「這麼早就在吹」、「反彈會彈這種三百多點的？根本全面樂觀好嗎」、「出貨文寫成這樣，16000要變天花板了」、「行情就是在半信半疑中，萬六不上車，難道你要萬七萬八再上嗎」、「空頭反彈當作買點」、「能跑的快跑，懂得的都懂」、「急漲緩跌空頭指標還不趕快跑」、「一日行情也在爽」。

PTT 台股

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