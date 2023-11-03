他力推：買不起房就買ETF收租！一票人都認同曝「最賺投資法」

許多人喜歡無腦投資ETF，不只不用長時間看盤操作，還可以有被動收入。有網友主張「買不起房就買ETF存股，還不怕房子租不出去」。其他網友認同此做法，不過前提是要能「長期投資」，建議要買「月月配」才會有感，但也有人酸他是「左手換右手」。

一名網友在PTT發文表示，他的朋友認為，買不起房可以買ETF存股，還可以每月固定收股利，房子租不出去還得擔心沒有租金收入，存股就能穩定領息，完全不必煩惱。

其他人則留言「月月配好安心」、「只要他堅持的住長投就可以，不要賺個半年一年就覺得自己已經變股神，跑去買個股做短線操作」、「當然可以啊，這是選擇問題，現在持有美債，長期還能每年領接近5%利息」、「房租報酬率還沒有美債高」、「收租報酬率有多低你是不是不懂？賺資本利得而已」、「記得買月配的，這樣才有收租感」、「事實如此啊，租房反而問題一堆」。

還有人留言「記得設好定期定額後刪app」、「房租收入比配息少的多」、「房價一年跌10%，etf一年漲10%，誰都知道買哪個」、「出租還要管理，擔心沒房客，問題一堆，現在一堆大學旁的套房，沒學生沒人租，很慘的」、「現在收租房賣掉會被抽很重的稅了」。

但也有人留言「現在長債的超甜甜價已經沒了」、「不要想太多，以為etf不會跌喔」、「2年前買房的賺翻了」、「台灣人真好騙，每個月有錢進來，但是本金一直在減少，可憐啊」、「左手換右手，也這麼開心，真羨慕你朋友可以這麼樂觀」、「理想很美好，現實很骨感」、「自己配給自己，左手換右手」、「2年前買房的賺翻了」。