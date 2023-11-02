股市下跌「難得大特價」怎加碼？ 專家備妥兩份錢：買未實現虧損最多的

股市下跌該如何加碼？

近三個月台股自萬七修正至萬六，今年才開始買的標的未實現損益極有可能呈現負值，有粉絲朋友詢問若股市下跌，我們該如何加碼？是集中加碼一檔，還是平均分配給每一檔呢？

損益率有綠有紅

當庫存損益率有綠有紅時，小車的做法是買自己庫存未實現損失百分比最多的一檔。以圖為例，加碼標的必定會從綠色損益率的富邦台50（006208）、元大台灣50正2（00631L）、華南金（2880）、第一金（2892）這四檔挑起。其中富邦台50損益率為-5.04%，未實現虧損最多，因此加碼此檔拉低均價的效果最好。

至於加碼方式，可根據自己每月可投入金額來分配單次買進額度。以月投2萬為例，一次買進2千元，一個月便可買十次，相信買進價格已足夠分散；若工作繁忙，能看盤買股的時間不多，也可以一週一買，一次買進5千元。

若遇到單日大跌，難得股市大特價，可變通買兩份的錢，一份買未實現虧損最多的，一份不看損益率，直接挑庫存標的裡價格修正幅度最大的買。

假設遇到某一類股持續下跌，再買下去會超出自己設定的配置比例，則可改買另一類股。以小車持股為例，圖中損益為負值的四檔裡，富邦台50、元大台灣50正2是屬於賺價差的成長股，華南金、第一金是以領股利為主的核心股，若持續加碼富邦台50的次數太多，也可分配幾次買核心股。

而華南金、第一金這兩檔核心股，雖然我的華南金未實現損失較多，不過近兩年正值華南金股利政策轉換期，法說會已明確指出未來將以全配現金股利為主，目前由於股利政策轉換後的盈餘分配率尚不明朗，因此我持保留態度，優先加碼第一金。

損益率全紅

當庫存損益率全紅時，如果股市修正幅度不大，可暫時停看聽，維持一週一買累積股數即可；若修正幅度較大，亦是直接挑庫存中價格較平日修正幅度最大的買。也須留心成長與核心股的配置，不要超過自己設定的比例。

註：我的南亞、亞泥損益已亂，請忽略

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