替小孩存股買啥？網狂推QQQ曝4大優勢：績效比0050好

長期投資股票風險較低，報酬率也較定存更高。網友想替小孩定期不定額投資，考慮標的為00628或是0050等，不過有大批網友都建議他買本基金（原名QQQ或是NASDAQ- 100 Index Tracking Stock），主因為配息低、稅金低、地緣風險低、績效比0050好等，有人直言「買QQQ，小孩長大對你3Q」。

一名網友在PTT發問，近日正在規劃為小孩理財，目前打算定期不定額投資，考慮標的為00628或是0050，將長期投資至小孩大學畢業為止，時間約15年，他好奇是否有其他更好的選擇。

不少人建議QQQ，有人留言「推「QQQ」、「QQQ永不賣出」、「買QQQ，小孩長大對你3Q」、「QQQ配息低、繳的稅低、地緣風險低，配息低再投資的麻煩也低，績效比0050好，看後照鏡開車的好的選擇」、「6208、VOO、QQQ、VT各四分之一啊」、「QQQ直接壓300萬上去」、「只買不賣就美股QQQ、VOO，有在操作就台股006208」。

另外也有人留言「買三支，大盤型ETF（692或6208）+傳產股（台灣大或遠東新）+金融股（國泰金或元大金）」、「亞泥、遠東新、遠傳」、「00692也不錯」、「單純講報酬建議大盤指數，要讓小孩存股有感選月配息每個月拿錢給小孩」、「正2、00733、00915」、「全部拿去買黃金」、「存只推VTI，不要看到誰績效好就衝過去買，還要考慮內扣、追蹤誤差等等」。

但也有人留言「如果要存，現在還太早，建議是明年或者萬五以下慢慢存」、「那你為什麼不要更穩的5%美元定存，低利時代早就過去了」、「這兩三年存大盤的幾乎沒啥賺」、「最妥當是等到崩盤再接」。