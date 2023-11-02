快訊

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

食藥署認錯！「芋」防食品中毒衛教翻車 真正姑婆芋長這樣

立院公報處員工下跪陳情 不滿主管飆髒話威脅考績打乙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

替小孩存股買啥？網狂推QQQ曝4大優勢：績效比0050好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想替小孩投資買股。 （本報系資料庫）
網友想替小孩投資買股。 （本報系資料庫）

長期投資股票風險較低，報酬率也較定存更高。網友想替小孩定期不定額投資，考慮標的為00628或是0050等，不過有大批網友都建議他買本基金（原名QQQ或是NASDAQ- 100 Index Tracking Stock），主因為配息低、稅金低、地緣風險低、績效比0050好等，有人直言「買QQQ，小孩長大對你3Q」。

一名網友PTT發問，近日正在規劃為小孩理財，目前打算定期不定額投資，考慮標的為00628或是0050，將長期投資至小孩大學畢業為止，時間約15年，他好奇是否有其他更好的選擇。

不少人建議QQQ，有人留言「推「QQQ」、「QQQ永不賣出」、「買QQQ，小孩長大對你3Q」、「QQQ配息低、繳的稅低、地緣風險低，配息低再投資的麻煩也低，績效比0050好，看後照鏡開車的好的選擇」、「6208、VOO、QQQ、VT各四分之一啊」、「QQQ直接壓300萬上去」、「只買不賣就美股QQQ、VOO，有在操作就台股006208」。

另外也有人留言「買三支，大盤型ETF（692或6208）+傳產股（台灣大或遠東新）+金融股（國泰金或元大金）」、「亞泥、遠東新、遠傳」、「00692也不錯」、「單純講報酬建議大盤指數，要讓小孩存股有感選月配息每個月拿錢給小孩」、「正2、00733、00915」、「全部拿去買黃金」、「存只推VTI，不要看到誰績效好就衝過去買，還要考慮內扣、追蹤誤差等等」。

但也有人留言「如果要存，現在還太早，建議是明年或者萬五以下慢慢存」、「那你為什麼不要更穩的5%美元定存，低利時代早就過去了」、「這兩三年存大盤的幾乎沒啥賺」、「最妥當是等到崩盤再接」。

大盤 台股 PTT 美股

延伸閱讀

00929買在18元不用擔心！ 她：用閒錢累積部位…高點向下買均價也會不錯

鴻海（2317）百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

00878今年共配息1.24元創新紀錄！ 專家：可繼續安心定期定額

台幣會貶到33元…楊金龍不信？PTT曝真話！只有他們賺飽飽

相關新聞

替小孩存股買啥？網狂推QQQ曝4大優勢：績效比0050好

長期投資股票風險較低，報酬率也較定存更高。網友想替小孩定期不定額投資，考慮標的為00628或是0050等，不過有大批網友都建議他買本基金（原名QQQ或是NASDAQ- 100 Index Tracking Stock），主因為配息低、稅金低、地緣風險低、績效比0050好等，有人直言「買QQQ，小孩長大對你3Q」。

股市下跌「難得大特價」怎加碼？ 專家備妥兩份錢：買未實現虧損最多的

近三個月台股自萬七修正至萬六，今年才開始買的標的未實現損益極有可能呈現負值，有粉絲朋友詢問若股市下跌，我們該如何加碼？是集中加碼一檔，還是平均分配給每一檔呢？

官股護盤遭酸「八大ATM」 網笑：台積電（2330）、聯發科（2454）閉眼買

台北股市今天終場漲37.29點，收16038.56點，不過事實上台股近日表現不佳，影響許多投資人信心。然而八大官股券商近13個交易日已砸近270億元敲進台股，護盤動作明顯。PTT網友狠酸是「八大ATM」，直呼「有黑手好安心，台積電、聯發科閉著眼睛買」。

台幣會貶到33元…楊金龍不信？PTT曝真話！只有他們賺飽飽

昨（1）日新台幣對美元匯率開在32.44元，盤中一路走貶，最低貶8.5分至32.494元，午盤暫收32.486元，貶6.7分，交易金額4.49億美元。央行總裁楊金龍證實，央行上月有進場調節，對於外商預估明年會貶破33元「參考就好」。PTT網友悲曝此話真正含義恐怕是「怎麼可能只到33元」，崩潰喊「鎂蛙賺了利差又賺匯差」。

中鋼「一本三利護體」被酸爆！PTT看不到春燕 憂股價再探新低

鋼市逐步恢復元氣，中鋼出現「一本三利」護體，除基本面谷底回升，子公司中碳、中鋁、高科等獲利增，對母公司貢獻度受注目。PTT網友卻不以為然，有人狠酸「春燕飛到哪？」更有人直言「一本三利，但利都讓出去了」，不少人認為外資還會持續倒貨，股價恐怕會探新低。

國發會否認賣台積電 網疑「有人想做空」兩派吵翻：自導自演？

針對近期網路傳播「下班經濟學」影片，談及政府賣掉台積電42%股份、政府應花新台幣5.5兆把台積電全買下來等片段；國發會駁斥影片非事實，並強調近8年是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻。PTT網友質疑「有人想做空台積電才造謠」，也有人笑稱「國發基金套牢中」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。