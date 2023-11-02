台幣會貶到33元…楊金龍不信？PTT曝真話！只有他們賺飽飽

昨（1）日新台幣對美元匯率開在32.44元，盤中一路走貶，最低貶8.5分至32.494元，午盤暫收32.486元，貶6.7分，交易金額4.49億美元。央行總裁楊金龍證實，央行上月有進場調節，對於外商預估明年會貶破33元「參考就好」。PTT網友悲曝此話真正含義恐怕是「怎麼可能只到33元」，崩潰喊「鎂蛙賺了利差又賺匯差」。

美元指數居高不下，導致主要亞幣承壓，除新台幣進一步貶值逼近32.5大關，人民幣、韓元皆貶值，而日圓微升，但仍未重回151以下，芝商所FedWatch顯示，市場預期本周聯準會將維持現有利率，不過略為上修12月升息機率。

一名網友在PTT發文表示，楊金龍接受立委質詢時證實「央行上月有進場調節」，雖然外資認為，明年新台幣會貶值到33元，但他表示，投資人參考就好，不用認真。該網友無奈表示，央行都進場調節了，怎麼還會持續貶值，這也難怪台股快跌破萬六。

其他網友紛紛留言「我認真了，會調節到33，我相信」、「翻譯：別太認真，怎麼可能只到33」、「參考就好，因為可能會到35」、「好的，明天賣股買鎂」、「我看直接貶到當年固定利率時的36算了」、「科技廠Q3受惠貶值很多，當然繼續貶」、「房市不能崩」、「怎麼鎂蛙賺了利差又賺匯差」、「準備可以低買台股了」、「要選舉怎麼會跌到33，這樣股匯雙殺耶」。

還有人留言「貨幣貶，製造業才有訂單」、「為了經濟，台幣貶到39」、「當初叫大家不要換美金，威脅會賠匯率，結果台幣一直崩」、「台股不崩 美金定存續存」、「當初喊盤拉回29是給大戶跑的，現在不演啦」、「升息就好啊。那麼簡單都不會」、「進場調到33嗎」、「去年跟台灣央行對幹的，賺了匯率和利息」、「進場調節還32.5」、「沒有干預早就33了」。