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0056、00878存200多張全砍了！千萬男「歐印」鴻海等8檔慘賠

聯合新聞網／ 綜合報導
聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台股今（31）日重挫148.81點，驚險守住萬六大關，不過大盤連日疲軟，月線連3黑，外資調節不少權值股。一名千萬男年初存ETF 0056、00878，後來全砍ALL IN 8檔存股老將標的，反而慘賠80萬元。

該存股族昨日於PTT發文表示，年初至年中持有0056、00878大約200多張，全賣掉換這些，「我已經歐印了，身上只剩緊急備用金，還有一些房貸，房貸不多還剩幾十萬」，對帳單中可見他持有台塑、南亞、台化、鴻海、皇翔、國泰金、台灣大、群創、台塑化總共9檔，每檔都是綠油油，投入資本993萬元，已虧損80萬元，獲利率為-8.12%。

「千萬男」透露自己還沒35歲，沒結婚也不缺乾兒子，但現在存到懷疑人生，最近看盤越看越煩，因為當時想說這些公司大到不會倒，都是8、9月時買進，成本未扣配息，如今卻感嘆「唉，是不是應該不要再看盤比較好，如果長期持有2-5年呢？鴻海如果持續攤平，一個月買一張可以嗎？」，而持股中虧損最多的群創「-41%」，他表明是母親遺產不打算操作。

網友們紛紛幫忙「持股健檢」，不少人點名「除了群創其他還好吧」，也分析「存得太偏了，台塑4寶同一類型的就佔了4成」、「產業也分散一點吧」，更建議「沒研究分析能力一律建議存指數，別存個股」、「投資是長期才能有成效，別當短線仔」、「你砍一砍買房算了，幾年後還能賺超過900萬」。

一名千萬男年初存ETF 0056、00878，後來全砍ALL IN 8檔存股老將標的，反而慘賠80萬元。 PTT
一名千萬男年初存ETF 0056、00878，後來全砍ALL IN 8檔存股老將標的，反而慘賠80萬元。 PTT

鴻海 群創 存股 PTT 台塑

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