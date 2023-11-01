國發會否認賣台積電 網疑「有人想做空」兩派吵翻：自導自演？

針對近期網路傳播「下班經濟學」影片，談及政府賣掉台積電42%股份、政府應花新台幣5.5兆把台積電全買下來等片段；國發會駁斥影片非事實，並強調近8年是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻。PTT網友質疑「有人想做空台積電才造謠」，也有人笑稱「國發基金套牢中」。

國發會澄清表示，國發基金持有台積電股數持續增加，2016年以來國發基金並未釋股台積電，持股數從6653萬股成長到16.537億股，國發基金目前仍是台積電單一最大股東。

一名網友在PTT發文質疑，恐怕是有人想做空台積電才會造謠放消息，他表示，「各位放心，不要以訛傳訛、安心投資、放心賺錢」。

其他人則留言「國發會就原始股東啊，而且是第一大股東吧，國發會目前持有股數超過16億股，持股比例約6.37%，為公司單一最大股東」、「放著領息，變成國發基金，多好」、「也沒必要賣，跟台積早綁在一起了」、「台積電沒人在賣的啦」、「國發基金不可能賣的」、「國發基金成本超級低，比較早買如果沒有再投入早就全部回收了」。

但也有人酸「翻譯：國發基金套牢中」、「此地無銀三百兩」、「只有自己看到的謠言自己澄清，自導自演日常」、「沒事公告這個要幹嘛」、「你繼續套，關我P事」、「國發會沒事幹回應個網路影片，是有多怕」、「沒事回應幹嘛？該不會真的有鬼」。

另外有人不認同套牢說法，留言「成本低到不行，哪來套牢」、「怎麼樣都躺著賺，還有人整天幻想政府會虧錢」、「成本0怎麼套？」、「感覺可以又賺匯率又賺利差」。