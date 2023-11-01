快訊

MLB／遊騎兵聽牌！單局完全打擊+連續大局擒響尾蛇 首冠只差1勝

台北豪宅「世界明珠」土方弊案獲利1.9億 天道盟美鷹會成員等63人遭起訴

MLB世界大賽首位台裔球員 卡洛爾到底有多「台」？

國發會否認賣台積電 網疑「有人想做空」兩派吵翻：自導自演？

聯合新聞網／ 綜合報導
國發會否認賣台積電股份。圖／聯合報系資料照
國發會否認賣台積電股份。圖／聯合報系資料照

針對近期網路傳播「下班經濟學」影片，談及政府賣掉台積電42%股份、政府應花新台幣5.5兆把台積電全買下來等片段；國發會駁斥影片非事實，並強調近8年是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻。PTT網友質疑「有人想做空台積電才造謠」，也有人笑稱「國發基金套牢中」。

國發會澄清表示，國發基金持有台積電股數持續增加，2016年以來國發基金並未釋股台積電，持股數從6653萬股成長到16.537億股，國發基金目前仍是台積電單一最大股東。

一名網友在PTT發文質疑，恐怕是有人想做空台積電才會造謠放消息，他表示，「各位放心，不要以訛傳訛、安心投資、放心賺錢」。

其他人則留言「國發會就原始股東啊，而且是第一大股東吧，國發會目前持有股數超過16億股，持股比例約6.37%，為公司單一最大股東」、「放著領息，變成國發基金，多好」、「也沒必要賣，跟台積早綁在一起了」、「台積電沒人在賣的啦」、「國發基金不可能賣的」、「國發基金成本超級低，比較早買如果沒有再投入早就全部回收了」。

但也有人酸「翻譯：國發基金套牢中」、「此地無銀三百兩」、「只有自己看到的謠言自己澄清，自導自演日常」、「沒事公告這個要幹嘛」、「你繼續套，關我P事」、「國發會沒事幹回應個網路影片，是有多怕」、「沒事回應幹嘛？該不會真的有鬼」。

另外有人不認同套牢說法，留言「成本低到不行，哪來套牢」、「怎麼樣都躺著賺，還有人整天幻想政府會虧錢」、「成本0怎麼套？」、「感覺可以又賺匯率又賺利差」。

台積電 PTT 國發基金 國發會

延伸閱讀

不工作真的會很快樂？ 律師揭「4大挑戰」： 別把退休當目標而是人生階段

0056、00878存200多張全砍了！千萬男「歐印」鴻海等8檔慘賠

金融股明年配息該擔心嗎？專家這招推估：中信金（2891）前九月獲利已經超越去年

鴻海（2317）下跌會繼續買！ 專家曝光原因：每跌五元就買進一批

相關新聞

國發會否認賣台積電 網疑「有人想做空」兩派吵翻：自導自演？

針對近期網路傳播「下班經濟學」影片，談及政府賣掉台積電42%股份、政府應花新台幣5.5兆把台積電全買下來等片段；國發會駁斥影片非事實，並強調近8年是台積電及國發基金表現最亮眼的時刻。PTT網友質疑「有人想做空台積電才造謠」，也有人笑稱「國發基金套牢中」。

0056、00878存200多張全砍了！千萬男「歐印」鴻海等8檔慘賠

台股今（31）日重挫148.81點，驚險守住萬六大關，不過大盤連日疲軟，月線連3黑，外資調節不少權值股。一名千萬男年初存ETF 0056、00878...

輝達晶片提前禁銷陸…PTT憂上演AI崩潰秀 網曝最大受害者

美國最新出口中國大陸晶片禁令取消原訂30天緩衝期，提前生效。PTT網友熱議，AI伺服器概念股票將大幅整理，準備上演「崩潰秀」，有人示警，「這禁令是要搞垮美國，不是中國，你各位買股票最好小心點」。

巴菲特在台灣？男欠稅卻玩股賺1億 鄉民一算報酬率呆了

一名王姓男子透過仲介房地買賣賺了1511萬元，卻漏報該年綜合所得稅，遭查獲後仍不願繳納701萬元的罰鍰，近期又被查獲他於111年投資股票進帳1億多元，顯示有繳款能力卻不履行，因此遭管收。PTT網友討論，王男只花了3-4個月就賺進三倍的報酬，大讚「巴菲特在台灣」。

黃天牧稱「台股基本面好」萬六沒破底 網不買帳：口號都一樣

外資連續四個月大賣台股，台股26日一早又崩跌百點，金管會主委黃天牧仍信心喊話，「我們認為（台股）沒有破底，目前台股仍在萬六」。PTT網友憂心，「通常喊話還在萬六就會立刻斷氣」，不過也有人緩頰「還沒有限空令就還好」。

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。