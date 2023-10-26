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陸發1兆國債 網憂民企得買單！PTT點名：富士康準備搶購

聯合新聞網／ 綜合報導
最近中國大陸政府對鴻海旗下的富士康集團，進行稅務稽查及土地使用調查。歐新社
最近中國大陸政府對鴻海旗下的富士康集團，進行稅務稽查及土地使用調查。歐新社

中國大陸官方24日晚間宣布，中央財政將在今年第4季增發2023年國債人民幣1兆元（約新台幣4.4兆元）。PTT網友好奇「買家是誰」，其他人則感嘆，民間企業會被要求認購，「港股要黑了」，也有人擔心日前遭查稅的富士康必須買單，恐怕進一步影響鴻海股價。

中央財政將在今年第4季增發2023年國債1兆元，作為特別國債管理。全國財政赤字將由人民幣3.88兆元增加到4.88兆元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。此次增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，今年擬安排使用人民幣5,000億元，結轉明年使用人民幣5,000億元。

一名網友在PTT發文表示，大陸面對經濟問題，直接開出印鈔機解決沒錢窘境，但他也好奇「誰會買債？對金融股影響如何？」

其他人則留言「黨支部下令企業認購，怎麼會怕沒有買家」、「當然是叫中國企業自己買啊，誰不買就是叛國」、「美債還不起了不起就開印鈔機，陸債應該會直接物理叫買家吞了」、「問誰買的都該去讀書，央行擴大資債表不一定要有買家」、「才一兆，找一些企業買一買就沒了」。

許多人擔心日前遭查稅的富士康會受到波及，留言「富士康要買多少」、「逼民企買單，富士康先認領個幾億好了」、「缺錢直接找富士康要就好啦，幹嘛這麼拐彎抹角」、「富士康知道該幹嘛了吧」、「富士康搶購」、「中國：我知道你（富士康）還有錢」。

還有人留言「共產國家被印鈔印到幣值垮掉的也不是沒有過」、「中國目前的確還沒什麼通膨，但這麼印未來就不確定了」、「2008年那次中國拿4兆出來救市，最終搞出30兆，埋下地方債的炸彈，現在只拿1兆能幹嘛，地方債還敢再借嗎？」、「自己印自己買，中央的城投公司或國企買債，錢給地方，國家倒了 錢也不用還，計畫通」。

不過也有網友表示「這應該是緊縮市場資金，發新債到市場抽錢，這樣那些快倒的公司短期應該更調不到錢，不過比起地方政府發不出薪水，引發民變，這應該會比較好一點吧」。

PTT 人民幣 富士康 鴻海

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