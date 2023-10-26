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外資狂賣台股還是漲？網曝「神秘力量」：跟ETF有關
台股25日開高，終場收16,358.89點，上漲49.13點，漲幅0.3%，成交量2,355.16億元，三大法人賣超18.92億元。有剛開始玩股票的網友好奇「外資一直賣為何還是漲？」其他人則表示，「外資買盤跟大盤走勢相關性低，散戶一直買就會漲」，也有人認為跟「ETF盛行」有關。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超73.5億元，投信買超54.31億元，自營商買超（合計）0.25億元，其中自營商（自行買賣）買超10.36億元，自營商（避險）賣超10.11億元。
一名網友在PTT發文表示，外資一直賣，金額高達-130億，而投信也沒有「接刀」，但是台股依然上漲，讓他很好奇原因。
其他人則解釋「因為有人在買」、「散戶一直買etf，基金就一直買股」、「外資買也不一定會漲」、「看來低點到了」、「外資大買台積拉指數，還會變成拉G盤，中小倒一片」、「外資大買結果開低走低收最低也有可能」、「沒有升息，大概還會貶，就繼續賣」、「你看多就知道外資買盤跟大盤走勢相關性其實超低」。
還有人留言「賣不夠多」、「因為有人在買，台灣人也是數一數二有錢的」、「才100多億，股版隨便拉幾個有了」、「ETF盛行，每個月都不斷有上班族薪資上供」、「散戶進去洗碗」、「台灣人可以拿來買股的錢是外資的一百倍」、「抱歉，是我胖手指按錯啦」、「我今天觀察，發現外資賣的每一張股票都被人接走了」、「我發現每一張成交的單子都有人接盤」。
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