投資股票用「本益比」賺錢好簡單？ 專家揭4種運用法：只看現在恐會錯過獲利

會用本益比 獲利沒得比

最近股市大漲大跌，投資人看到指數上上下下，看得大家是心慌慌，不禁想問：有沒有什麼股價的指標可以讓選擇投資個股有所依據呢？這裡介紹的是最常被討論、也是最多人使用的指標，那就是「本益比」。

本益比（ Price-to-Earning Ratio ），計算公式是「股價/每股盈餘」。假設台積電現在的股價約是 550元，今年每股盈餘為30元，那麼台積電的本益比就是 550/30 =18.3。

問題是：這18.3的數字代表什麼意義呢？

本益比 代表的是：以這家公司的每年、每股盈餘獲利成績，投資人要花多少年才能把本金賺回來？所以回到上面台積電的例子，投資人等於要花18.3年的時間，才能把550元的本金賺回來。

再換另一個角度說明，本益比的倒數其實就是投資這支個股的每股盈餘報酬率，例如上述台積電的例子就是30/550=5.45%。

不過實務上，大部分的投資人都不願意抱一支股票抱了這麼多年，而且大部分的公司個股也不太會每年的賺錢成績都這麼穩定，因此本益比的主要意義其實不在投資報酬率，而是要讓投資人知道：「此時用這個價格買進，會不會買太貴了？」或是「此時用這個價格買進，真是太划算了！」

然而，每個人的財力狀況、投資性格...都不同，對於「貴」、「便宜」的感受必定跟著不一樣，所以最好牢記以下本益比四大運用法則，才不會亂了方寸、瞎買、瞎賣股票。

一、合理範圍

在股票市場的一般認知裡，本益比在15倍上下，最被認為是合理的範圍，換算成報酬率大約是6.6%。

如果本益比達到20倍以上，通常以電子類股居多，理論上就是股價偏高、不宜買進。

如果本益比低到10倍以下，理論上就是股價偏低、值得買進。

二、搭配潮流趨勢

不過，理論歸理論，投資股票想賺錢並沒有像前面寫得那麼簡單，也不是高本益比的個股就不能買。例如最近很夯的AI題材個股的股價已經先漲了一段，本益比自然跟著提高不少，達到20、30倍的比比皆是。

但是考量到AI科技是世界未來的趨勢，相關類股還是值得投資的，只不過近期的股價波動幅度比較大，要注意投入的資金比重不宜過高。

三、留意產業景氣變化

和高本益比情況相反的是，並非所有低本益比的股票，買了之後股價就會上漲。例如前一年產業景氣大好、日進斗金但是現在產業景氣欠佳的航運類股、以及房市清淡、投資人不愛、成交量相對較低的營建類股等。

這些類股或許有不錯的低本益比、偏高的股息殖利率，但是如果你是：想要賺取短期股價上漲的價差、志不在領取長期股息的人...嘿嘿嘿！奉勸你就忍痛割捨這些類股了！

四、採用預估未來盈餘

本益比的計算公式是「股價/每股盈餘」。問題是：每股盈餘有現在的盈餘、也有預估未來的盈餘，應該用哪一個比較好？

由於股價表現是反映公司未來的獲利，所以當然是用預估未來的盈餘來計算本益比，才能真實反映股價後續的爆發力！

舉例來說，假設聯發科今年每股盈餘為40元，現在股價800元，本益比就是20倍；明年如果智慧型手機晶片市況會大翻身，每股盈餘預估到達60元的時候，本益比就低到只有13.3倍而已。投資人此時就該想想：是現在手腳快一點分批買、還是等到明年利多消息實現的時候再買呢？

另外提醒你！既然是用預估值，每一家研究機構預估出來的每股盈餘數字一定有大、有小，這個時候就要取其總和的每股盈餘平均值，來計算本益比就可以囉！

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