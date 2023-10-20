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外資看漲聯電75元！網不埋單曝「賣了」：按讚出貨…屢試不爽

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外資看漲聯電75元！網不埋單曝「賣了」：按讚出貨…屢試不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
外資看好聯電股價。 圖／聯合報系資料照片
外資看好聯電股價。 圖／聯合報系資料照片

聯電（2303）獲外資圈紛紛給予「買進」評等，再獲外資瑞銀最新產業報告中，重申「買進」評等與目標價喊至75元激勵，19日盤中再漲1.4％至49.2元，波段漲幅逾11％，股價創三個多月以來新高。PTT網友討論「二哥（指聯電）還有肉快加碼」，不過其他網友卻擔心這是外資出貨的訊號，直呼「（外資）按讚出貨，屢試不爽」。

根據第4季後外資法人最新報告，外資高盛、野村、瑞銀紛紛給予聯電「買進」評等，其中，高盛將聯電目標價調升至52元，野村維持目標價55元，而最高目標價75元則由瑞銀喊出，瑞銀至今年四月初大升聯電目標價至75元後，持續維持其評等，並在最新的成熟製程晶圓代工產業報告中，再度重申「買進」與目標價評等。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，台積電法說會備受關注，不過二哥聯電似乎比較強，19日股價收最高，離50元只差七步，他試算「打八折約等於60元」，直呼「二哥應該還有肉，希望加碼來得及」。

其他網友則留言「按讚(X)，出貨(O)」、「透抽都套到不敢買了，還來啊」、「該出貨囉」、「誰跟你說打八折的？現在都流行打六折」、「上次聯電70元外資也說聯電有百元價值」、「按讚文出來了，懂得就懂」、「看到這篇就是叫我要賣了」、「按讚出貨，屢試不爽」、「漲完了，要出貨了」、「聯電70，那台積要700了是不是？」

還有人留言「看來漲得差不多了」、「70梯學長終於可以退伍了嗎」、「外資要開始倒貨了」、「左手按讚，右手按賣出」、「明天要被倒爛了」、「按讚倒爛加分享」、「又在唬爛了，75元？假拉真出貨」、「新聞出來了，懂的就懂」、「喊的沒一次準」、「75？72T學長表示欣慰」。

外資 PTT 台積電 聯電

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