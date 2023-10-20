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美債跌跌不休！PTT分析三大原因 等1時機後準備噴爆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論美債下跌原因。圖／路透
網友討論美債下跌原因。圖／路透

全球股市近期因以巴衝突是否升溫而前景不明，美債十年期殖利率衝上4.8%，債券價格則跌落到歷史相對低點。PTT網友討論美債跌價的主因，有人點出三大原因，包括降息無望、降息幅度不如預期、長債價格被高估，「等市場嗅到降息預期，又開始噴了」。

中國連續5個月減持美債，8月再減164億美元達8054億美元，目前持倉水位僅次於2009年6月，當時為7764億元。美債最大海外持有者日本8月小幅增加持倉達1.12兆美元。

一名網友在PTT發文討論「美債跌跌不休的原因」，他表示，有說法是中國賣美債換美金，再拿美金跟換匯的外資交換，導致美債不斷跌價，但他好奇，中國持有的美債都是好幾年前的，利率偏低，到底誰會願意接手？

該網友好奇，美國政府不斷發債，但是市場因為拍賣債券利率太低不買單，所以導致長天期美債利率一直上升，價格一直下跌，美國政府是否刻意濫發債券，讓美債利率價格大漲，或是美國用價格較低、利率較高的新債換錢，還價格較高的還利率較低的舊債？

其他網友則留言「降息無望」、「一直發新債、舊債沒人要，就一直跌啊，一家公司狂現增股票怎麼不會有賣壓」、「倒掛多久了還不跌嗎？」、「就中國當韭菜被美國割呀」、「對降息的預期改變而已，等市場嗅到降息預期，又開始噴了」、「財政部發一堆長債沒人買 Fed繼續縮表，還有降息預期一直延後」。

還有人留言「個人覺得下跌可能性三，炒作一整年要降息最終落空，市場甘願承認降息時間還很久、降息幅度不如預期、長債價格遠被高估」、「印太多啊，太多的東西就不值錢」、「倒掛遲早要收斂的，短債不漲長債就那樣囉，而且各國都在拋美債護匯」、「還在倒掛，跌一下怎麼了嗎？」

美國 PTT Fed

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