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美擴大晶片管制！網憂「AI大泡沫來了」：股價再腰斬

聯合新聞網／ 綜合報導
美國對中國晶片禁令將升級，輝達A800和H800晶片將受到影響。(路透)
美國對中國晶片禁令將升級，輝達A800和H800晶片將受到影響。(路透)

在美國拜登政府擴大對特定先進技術的出口限制措施後，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）17日表示，可能被迫將部分業務撤出遭到美國出口限制新規涵蓋的國家。PTT網友直呼「台股AI相關供應鏈不妙」，有人直言是找藉口，「AI本來就沒什麼營收，股價回到原點而已，八成還要再腰斬」。

根據輝達17日提交的監管文件，輝達還表示，新規定可能會影響該公司及時完成某些產品的開發、對這些產品現有客戶提供支持、或向受影響地區以外的客戶供應這些產品的能力。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，拜登的新措施，導致中國、沙烏地阿拉伯等AI進口大國受限，台股AI相關供應鏈恐怕也會相當不妙。

其他人留言「中國營收佔20%，慘歪歪」、「牽拖一堆」、「本來就沒什麼營收，股價回到原點而已，本來就是騙，只是現在找理由」、「封鎖一堆國家，更沒營收，股價還要再腰斬」、「AI大泡沫要來嘍，看著波要套死多少人」、「Ai不是航運2.0，航運至少有營收，而是元宇宙2.0」、「一堆內資套死在Ai」。

還有人留言「Ai一堆沒營收的亂噴」、「禁令國家越來越多，以後要改白名單惹」、「Ai信仰，股價明年剩多少」、「緯創30收」、「很難擋啦，世界又不是只有這幾個國家跟中國交好」、「毒品都可以走私了，走私晶片是多難」、「禁阿拉伯這類中東國家是防中俄透過他們洗產地吧」、「有利可圖就會有人想辦法，怎麼禁效果都有限」。

美國商務部17日最新宣布的出口管控規定，讓輝達等半導體公司更難把AI晶片賣給中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、越南、伊朗和俄羅斯等國家。

輝達 晶片

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