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AI股兩樣情！緯創跌破缸底、鴻海不動 PTT曝主因：還有得跌

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創股價下跌，投資人哀嚎。記者吳康瑋攝影／報系資料照
緯創股價下跌，投資人哀嚎。記者吳康瑋攝影／報系資料照

輝達（NVIDIA）受美國新的晶片出口限制措施影響股價下挫，加上市場普遍預期台積電（2330）資本支出將大幅下降、AI股下殺，影響18日台股下跌201.64點，AI族群也普遍大跌。PTT網友哀嚎「緯創發生什麼事？連90缸底都守不住」，其他人則解釋「營收高、毛利低，緯創還有得跌」，反觀同樣是AI伺服器出貨最多的鴻海，則是多樣化涉略不同產業，分散風險。

AI族群18日普遍大跌、集體呈弱勢族群，包括：世芯-KY、勤誠、健策、緯創、高力、廣達、廣明、研揚、緯穎、創意、英業達、樺漢、智原等。

一名網友在PTT發文直呼「緯創發生什麼事了？」他表示，反觀AI伺服器出貨最多的鴻海都可以守住股價105元，同樣是AI三雄的緯創，「為什麼連90肛底都守不住？」

還有網友也表示，他在股價102元時投資緯創，如今「跌到有點受不了了」，甚至令他崩潰直呼「緯創到底是真AI 還是假AI？」

其他網友則留言「鴻海本身有多樣化涉略不同產業，至少分散單一代工項目的風險」、「營收很高毛利很低，就這樣」、「輝達都下去了，代工廠還想撐？」、「緯創在飆的時候，鴻海也沒漲啊」、「鴻海什麼題材都有，那麼大的集團」、「鴻海都沒漲到，跌屁」、「海公公最強的就是他可以把代工市場都吃掉，但自己股價不動」、「鴻海105跟緯創25差不多意思」。

還有人留言「鴻海這波AI完全沒漲，完全是靠一年10塊的基本面」、「我覺得是因為鴻海業績好，緯創業績不好」、「緯創這波AI從30漲到160，結果營收還衰退」、「只是代工營收又不好吧」、「盈餘就差幾倍了，鴻海105，緯創…肛底30」、「緯創一年賺4塊的基本面，就只值30塊」、「緯創淨值才33，自然有向下修正的空間」。

PTT 台積電 台股 緯創 輝達 鴻海

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