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他投資槓桿開125倍！慘賠100萬還寫遺書 聽家人暖心回應才想通

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資失利不幸賠錢。圖／聯合報系資料照
網友投資失利不幸賠錢。圖／聯合報系資料照

投資有賺有賠，一名跑船月薪18萬的網友分享自己投資加密貨幣槓桿永續合約虧損100萬的經驗，他甚至因為賠太多錢而寫好遺書、打算自我了結，後來父母安慰他「還好只是輸100萬，不是1000萬」，他才醒悟還有家、還有父母，且許多投資冠軍、美國前總統川普都是從破產中東山再起，終於看開決定承認自己的軟弱，重新努力。

一名網友在論壇Dcard發文分享自己投資失利的故事，他的職業為跑船，月薪18萬，然而卻因為工作不順，因此想透過投資證明自己，由於股票投資賺錢的速度太慢，有時候還會賠錢，所以他改投資加密貨幣槓桿永續合約。

該網友表示，他投資開道100倍槓桿，有時候甚至開到125倍，後來就是不斷賠錢，不認輸的他甚至無視技術分析、交易策略，長達兩個月的時間無法好好睡覺，只是不斷關注幣價，在網上看許多技術分析的影片，只想著要回本。

該網友表示，當時他的心態就是一個賭徒，途中發瘋三次，賠了100萬元，他多次想自我了結，甚至連遺書都寫好了，最終選擇跟家人坦承一切，結果家人安慰他「還好只是輸100萬，不是1000萬，你還年輕，好好工作、好好做人就好」。

該網友表示，他看著他的媽媽買的水煎包晚餐，這才醒悟自己擁有父母，還有這個家，明明這麼幸福，沒必要貪圖這些錢，且許多投資冠軍、美國前總統川普都是從破產中東山再起，因此他決定承認自己的軟弱、放過自己。

其他網友則留言「我月薪四萬的時候，誤信損友投資賠了兩百萬，而且還貸款一百萬，但現在我也跟你一樣月薪十八萬，還貸款沒什麼壓力了，也慶幸有當時的經驗，我現在除了偶爾吃好一點，每個月省下的錢都丟長期 ETF，不會亂去做有的沒的浪費了」、「兄弟我也是跑船的人，一起加油你還年輕，100萬而已，跑一個合約就有了，不要想不開」。

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Dcard 破產 槓桿

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