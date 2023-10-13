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名人誇口股票上漲速度比經濟成長率快 專家笑了：股價真相，或許和你想的不一樣…

聯合新聞網／ 樂金文化
股票代表的是在創新上激盪出來的指數性成長。 示意圖／ingimage
股票代表的是在創新上激盪出來的指數性成長。 示意圖／ingimage

一些在電視上接受訪問的名人，偶爾會誇口說自己可以預言，因為股票的上漲速度遠比美國的經濟成長率快很多，股票的報酬率將無法維持，勢必會崩盤！

沒錯，長期而言，美國國內生產毛額（GDP）的實質成長率，平均大約是3%；然而，美國股市的年平均漲幅是10%。兩者之間的差距實在不小。

如果你和很多人一樣，認為長期而言兩者的成長幅度應該差不多，你可能會擔心，兩者之間的差距代表某種股票虛幻的報酬。如果美國的產值一年平均大約成長3%， 到底那些超額報酬是從哪裡來的？這樣的差距實在令人很擔心，股市得崩盤才能拉近長期以來的差距。真慘！

本文出自《當代財經大師的獲利真相課》
本文出自《當代財經大師的獲利真相課》
但是，股票報酬率與經濟成長率其實沒有一定的連結。它們漲幅不一樣，是因為它們本來就不一樣。股票的年化報酬率可能、也應該高於經濟成長率。你只要想一想，GDP 是什麼？股票又是什麼？就知道這是很合理的。

GDP衡量的不是景氣好壞

GDP 試圖衡量一國的產值，儘管它是一種靠不住、有缺陷的方法。它以調查報告和假設為基礎，而且經常被重新調整，甚至好幾年後重新編製。它不會衡量國家的資產或財富，也沒試著要這麼做。更確切來說，它衡量的是一般的經濟流量。

股票表示擁有某間公司的一部分所有權，並不是擁有目前或未來國內經濟產出的一部分。當你買進股票時，你擁有公司與它未來盈餘的一小部分，這是你期望未來公司會成長的部分─不然，你就不會買進那檔股票。

圖6.3顯示，長期之下標準普爾500 指數的每股盈餘， 以及標準普爾500 指數的股價報酬率。兩者走勢並非完全一致，但是它們的趨勢很接近。本來就應該這樣子！但是，GDP 並沒有列入企業盈餘，只包括企業的資本支出。

當然，一家公司的支出，會變成另一家公司的盈餘；而且公司盈餘可能受經濟是否成長、成長強度如何所影響。但盈餘是收入減成本的函數，GDP 與兩者卻沒有直接關聯。

上市公司在我們的經濟體系中運作，但是其股票並不代表經濟，它們不能相互取代。GDP主要項目的成長率，與股票報酬率並沒有直接連結，也不應該視為直接相關。

因此，隨著時間過去，美國、抑或全世界的企業盈餘和股票價格，很可能成長得比經濟更快。股票代表的是在創新上激盪出來的指數性成長，未來能貢獻更多盈餘，GDP的經濟活動流量裡卻無法捕捉到這一點。

（本文出自《當代財經大師的獲利真相課》作者：肯恩．費雪/ 菈菈．霍夫曼斯 譯者：黃川誌）

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