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保本=零波動率 專家：害怕股市下跌，同時也錯過每年股市72%上漲機會

聯合新聞網／ 樂金文化
愈是追求成長，就愈要預期波動率會更大，這種情況是無法避免的。 示意圖／ingimage
愈是追求成長，就愈要預期波動率會更大，這種情況是無法避免的。 示意圖／ingimage

「保本」避開了上漲機會

首先，讓我們先解釋清楚關於保本的常見誤解。其實，適合這個投資目標的人可能比你想像的還要少。如果你認為這是你長期想要或需要的目標，請問問自己為什麼。保本的真正意思是，投資組合的絕對價值永遠不會減少。

為了能夠做到真正的保本，你消除大多數的波動率風險（但波動率並不是投資人唯一要考慮的風險）。不過，如果你得到零波動率，你不只是避開股票下跌，同時也避開每年股市72%的上漲機會。實際上，你相當於持有現金或類似現金的資產，但這也表示你的長期購買力很可能會慘遭通貨膨脹侵蝕。

沒錯，或是你可以投資美國國庫券，得到比現金更高的報酬。但是，即使你的作法正確，你仍舊失去了一些彈性。什麼意思？美國國庫券可能、也確實經歷過價格波動，還曾經出現過短期的負報酬。這表示，如果你在到期日之前賣出美國國庫券，結果可能虧損。沒錯，這就不保本了。因此，要透過美國國庫券來實現保本，你很可能必須一直抱著，直到到期日為止。

不過，這個策略仍然可能落後於通貨膨脹。美國的長期平均通膨率是3%。我在寫這段的時候，美國10年期國庫券的利率是1.6%，美國30年期國庫券利率是2.8%。如果你將資產抱了30年，你很可能正好輸通膨率一點點。然而，如果你不持有至到期日，那麼你又要賠錢賣了。隨著利率長期看來會從低點反彈，這將減少你手上投資組合中的債券價值。

這種保本沒有波動率的風險。但也就是說，真正的保本策略對於長期的投資人而言，是極度不適合的。

本文出自《當代財經大師的獲利真相課》
本文出自《當代財經大師的獲利真相課》

想成長，就得依靠波動率

另一方面，資產的成長，即使是溫和的成長，都需要一些波動性風險。它跟保本正好相反。有句話，我不得不再說一次：沒有下跌的波動，就不會有上漲的波動。美國股市歷年平均有72%的機率出現上漲的波動，幅度也比下跌來得大，即便我們記得的好像不是這樣，但是事實就是如此。

這表示，你完全無法又保本又追求資產成長。你不可能只擁有上漲波動，卻沒有下跌波動。如果有人告訴你可以，那他們就是在騙你。或許，他們是無心這麼說的，是不良示範；但也有可能是有心這麼說的，那是更糟糕的示範！你愈是追求成長，就愈要預期波動率會更大。這種情況是無法避免的。請你現在就接受，才不會有不合理的預期。

是的，短期波動率太大，讓人難以忍受，這也是為什麼很多投資人未能達到他們的長期目標，就在錯誤的時間點快速買進或賣出的原因。

不過，請讓我表面上自打嘴巴一下。你的確無法將保本和成長合併為單一目標；然而，如果你追求長期成長，結果卻很有可能長期下來也達到保本的目的。

在超過20年的滾動期間，股市從來不曾出現負報酬，而且績效超過債券的幅度很大。雖然過去的結果從來就不是未來的保證，但它確實能夠告訴你，某件事是否可以被合理預期。人性很難改變。在你的有生之年，甚至是你的孩子、你的孫子、或者數千年後，人性也很難改變，獲利動機所產生的威力很難改變。因此，在長遠的未來，股票仍是報酬優異的標的。

這很可能表示，未來20年，你充分分散風險的證券投資組合將會成長；幸運一點，或許會成長很多，成長兩、三倍左右。因此，你可能在長期忍受波動率的過程中，資產獲得成長並保留原始資本的機會。

（本文出自《當代財經大師的獲利真相課》作者：肯恩．費雪/ 菈菈．霍夫曼斯 譯者：黃川誌）

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