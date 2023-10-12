聯準會髮夾彎「放鴿咕咕叫」為割韭菜？ 內行人：不然誰要買債

近期聯準會官員釋出美國央行的升息周期或許已經結束的鴿派訊號，PTT網友討論，原本說好不惜犧牲經濟也要控制物價，如今又突然「放鴿咕咕叫」，狠酸「這髮夾彎轉的也太快了吧？」有網友解釋，「因為目標是壓通膨的過程中，經濟要軟著陸，在利率到5%之後，升息與否就是看每個月的總經數據決定策略，所以也沒有所謂忽鷹忽鴿的問題」。

聯準會副主席傑佛森表示，會持續留意債券殖利率上升導致的金融環境緊縮，市場預期鴿派言論降低11月貨幣政策會議升息機率，芝商所 FedWatch 顯示，11月會議按兵不動機率達84.3%，美元指數回到105線上，主要亞幣升貶互見，日圓稍貶，人民幣及韓元走升。

一名網友在PTT發文發問「聯準會怎麼又突然放鴿了？」，他表示，上次聯準會才說「不惜犧牲經濟也要控制物價」，因此直接把美債打入地獄、美元也跟著狂噴猛噴，結果跌個三五天，又突然跑出來安撫大家，這幾天還變成鴿子咕咕叫，搞得市場高潮噴出，「這髮夾彎轉的也太快了吧？」

其他網友留言「這群人一直都是這樣啊」、「以色列缺流動性，FED怎麼可能升息不怕去見先祖嗎」、「fed都用嘴巴說而已，他們也不想搞爛經濟」、「不放鴿的話有人要買債嗎」、「債崩成這樣，嚇到了」、「安啦，過一個月又是不同的說法」、「不鴿點，債都快掛了」、「因為週末空軍太猖狂，被狙擊了」。

還有人留言「不就嘎空，韭菜空地板被嘎爛啊，馬上喊鴿，你以為有錢人怎麼賺錢的」、「反反覆覆才有波動，有波動才能割韭菜啊」、「一個黑一個白，輪流一搭一唱，還看不出來？」、「不鴿怎麼發債，債息那麼高，發了還要付高息」、「人家可以先偷看答案咩Ｍ等到cpi又爬起來再鷹也不遲」、「啊就一大堆散戶看到戰爭就開始做空啊。不嘎爆你們恐嚇仔嘎誰？」