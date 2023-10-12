台股上漲卻被評為「拉積盤」 眾人嘆：只有台積電（2330）在漲

台股11日開高，盤中一度收復季線，指數衝達16,729.5點，終場則收在16,672.03點，上漲151.46點，成交量3,589.84億元，三大法人買超254.52億元。PTT網友卻認為，強勢族群只有IC設計，中小產業不太好，根本是「拉積盤」，有人無奈嘆「漲130點，台積電佔80點」。

台股11日開高，而台積電（2330）9月營收1,804億元，第3季季增13%，優於財測，今日也以542元開高，漲幅逾1.8%、上漲10元，其中台積電概念股也隨之上漲，相關個股包括：創意、世芯-KY、萬潤、光罩、智邦。

PTT網友對於開盤結果卻不滿意，有網友發文表示，台股大盤表面上漲100多點，但是櫃買領跌、中小大部分都不太好，強勢族群大概只剩IC設計，「這樣很拉積嗎？」

其他網友紛紛留言「拉積，真的有夠拉積」、「漲130，台積佔80」、「還有5成紅的不錯了，真拉積盤，中小直接吃屎」、「ETF在吃貨，中小紅的不少」、「現在跌的不知道漲幾倍了台積還在底層」、「不是在護盤嗎？怎會這樣」、「有夠垃圾的盤，開高走低」、「扣掉GG只漲了45點，你說呢？」

不過也有人酸他「你持股沒漲的都算拉積？」、「你要怎樣？每個都漲5%？」、「權值股夠爛了還拉積」、「今天拉積明天倒給你啊」、「所以說為什麼不買積積」、「才2%...5%再來說拉積盤吧」。

註：過去兩年，台股很流行一個名詞叫「拉積盤」，意思就是指數靠台積電拉抬，表面上看起來指數很漂亮，事實上個股可能表現不怎麼樣，因為大部分投資人持有的都是中小型的個股，感覺都漲在台積電一檔身上，所以被散戶稱為拉積盤，有諧音垃圾的意思。