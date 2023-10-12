快訊

解讀諾貝爾經濟學獎：男女薪資不平等找到解決方案？

特定軍備可「先斬後奏」動用第一預備金 主計長不認同：國防部走到死胡同

藍白合是否威脅賴清德？他曝「機率很低」：柯文哲算一下就知道划不來

台股上漲卻被評為「拉積盤」 眾人嘆：只有台積電（2330）在漲

聯合新聞網／ 綜合報導
台股11日上漲。本報系資料庫
台股11日上漲。本報系資料庫

台股11日開高，盤中一度收復季線，指數衝達16,729.5點，終場則收在16,672.03點，上漲151.46點，成交量3,589.84億元，三大法人買超254.52億元。PTT網友卻認為，強勢族群只有IC設計，中小產業不太好，根本是「拉積盤」，有人無奈嘆「漲130點，台積電佔80點」。

台股11日開高，而台積電（2330）9月營收1,804億元，第3季季增13%，優於財測，今日也以542元開高，漲幅逾1.8%、上漲10元，其中台積電概念股也隨之上漲，相關個股包括：創意、世芯-KY、萬潤、光罩、智邦。

PTT網友對於開盤結果卻不滿意，有網友發文表示，台股大盤表面上漲100多點，但是櫃買領跌、中小大部分都不太好，強勢族群大概只剩IC設計，「這樣很拉積嗎？」

其他網友紛紛留言「拉積，真的有夠拉積」、「漲130，台積佔80」、「還有5成紅的不錯了，真拉積盤，中小直接吃屎」、「ETF在吃貨，中小紅的不少」、「現在跌的不知道漲幾倍了台積還在底層」、「不是在護盤嗎？怎會這樣」、「有夠垃圾的盤，開高走低」、「扣掉GG只漲了45點，你說呢？」

不過也有人酸他「你持股沒漲的都算拉積？」、「你要怎樣？每個都漲5%？」、「權值股夠爛了還拉積」、「今天拉積明天倒給你啊」、「所以說為什麼不買積積」、「才2%...5%再來說拉積盤吧」。

註：過去兩年，台股很流行一個名詞叫「拉積盤」，意思就是指數靠台積電拉抬，表面上看起來指數很漂亮，事實上個股可能表現不怎麼樣，因為大部分投資人持有的都是中小型的個股，感覺都漲在台積電一檔身上，所以被散戶稱為拉積盤，有諧音垃圾的意思。

台股 台積電 PTT 大盤

延伸閱讀

0056配息1.2元該買進嗎？ 專家幫你算出便宜、合理、昂貴股價是多少

00929績效打贏00878、0056該改存？ 她曝爆紅三原因：穩定月配和驚人報酬

升息悄結束了嗎…該手刀進場債市？試算00679B、00720B報酬更勝當房東

存0050至60歲擁有千萬退休金！ 專家：「這年紀」起每月定期定額3千元即可達成

相關新聞

聯準會髮夾彎「放鴿咕咕叫」為割韭菜？ 內行人：不然誰要買債

近期聯準會官員釋出美國央行的升息周期或許已經結束的鴿派訊號，PTT網友討論，原本說好不惜犧牲經濟也要控制物價，如今又突然「放鴿咕咕叫」，狠酸「這髮夾彎轉的也太快了吧？」有網友解釋，「因為目標是壓通膨的過程中，經濟要軟著陸，在利率到5%之後，升息與否就是看每個月的總經數據決定策略，所以也沒有所謂忽鷹忽鴿的問題」。

台股上漲卻被評為「拉積盤」 眾人嘆：只有台積電（2330）在漲

台股11日開高，盤中一度收復季線，指數衝達16,729.5點，終場則收在16,672.03點，上漲151.46點，成交量3,589.84億元，三大法人買超254.52億元。PTT網友卻認為，強勢族群只有IC設計，中小產業不太好，根本是「拉積盤」，有人無奈嘆「漲130點，台積電佔80點」。

怕風險就投資債券？小心害你賺不到錢 專家秀證明「股票波動率只有一半」

每個人都知道股票比債券的波動大。但是等等——如果你將你的觀察期拉長，狀況就不一樣了...

「高股息股票會有可靠退休收入？」我們可能都錯了 當代財經大師剖析為何賺不到錢

市場上，各路股神講得口沫橫飛，讓成千上萬投資人虔心祈禱，有天能跟著一起上天堂——然而，往往是墜落地獄的開始。人家曬單炫耀獲利千萬，你卻在飆漲時來不及上車…

買台股常賠錢？技術分析科學之父沙巴克的買賣操作書教你「抓對進出場時機」

台股開戶人數持續攀升，然而小散戶在股市中的交易卻多是賠錢收尾。你或許會懷疑，…

從期貨市場屢戰屢敗的魯蛇到世界知名神級操盤手 他靠一本書變名利雙收人生勝利組

他對期貨一竅不通，跌跌撞撞進入期貨職涯，卻因朋友偶然介紹的一本書，搖身一變成為財富自由、名利雙收的人生勝利組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。