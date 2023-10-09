「高股息股票會有可靠退休收入？」我們可能都錯了 當代財經大師剖析為何賺不到錢

市場上，各路股神講得口沫橫飛，讓成千上萬投資人虔心祈禱，有天能跟著一起上天堂——然而，往往是墜落地獄的開始。人家曬單炫耀獲利千萬，你卻在飆漲時來不及上車、崩盤時腳麻跑不動。簡單的投資道理誰不懂？然而，這些每個人都知道的事，或每個人都應該知道的道理，或那些很厲害的人所說的法則，為什麼在你身上就會出錯呢？

其實，市場上暗藏許多似是而非的迷思，一不小心就會讓你誤入投資歧途！

避開常見的錯誤，投資就成功2/3

本文出自《當代財經大師的獲利真相課》 成功的投資是2/3避免犯錯，1/3做對決定。或許你以為避開錯誤是很容易的，畢竟有誰會刻意犯錯，讓自己賠錢呢？然而，投資人會犯錯，是因為他們不知道自己弄錯了，他們認為自己做出精明的決策。

《富比士》億萬富翁排行榜的資深投顧肯恩．費雪，觀察市場走勢逾30年，深知投資人的盲點。他去蕪存菁，揭露17個最常讓人失去期望報酬的真相。例如：

◎等股市漲勢明確一點，進場才不會賠錢？

空頭市場後期的變化、波折，往往讓你疲憊不堪。你害怕後面還有更多的挑戰。是否應該先棄守，等上漲徵兆更明顯的時候再重新進場，不是比較穩當嗎？

>>真相是：為了等待某個不切實際的「明確」感，錯過早期的V形反彈，意味著錯過回補空頭市場大部分損失的機會。雖然有點違反直覺，但其實投資人恐懼程度愈高，風險反而愈小。

◎高股息股票會產生可靠的退休收入！？

對很多投資人而言，要為退休時提供足夠現金流的資金，通常是他們首要關切的事，也因此許多人注重在投資高股息股票。

>>真相是：高股息股票不會永遠比較好，而且隨著時間推移，預期波動率或報酬並不一定比其他股票更具有優勢。重要的是：股利並沒有掛保證！

◎設立停損點才能中止你的損失！

如果股票價格下跌，達到停損的標準，它就會被賣出，這樣就不會發生大幅虧損80％的災難——聽起來很有吸引力！誰不想讓損失停下來呢？

>>真相是：股價不是連續相關的。也就是說，下跌的股票不一定會持續下跌，而上漲的股票也不一定會繼續上漲。停損並不保證不會虧損，但它保證提高你錯過上漲的可能性，也保證你會增加交易成本。

做出正確的決策，安心退休不是夢

如果你能避免犯錯，就足以大幅改善績效結果；如果你能避免犯錯，有時又做出正確投資決策，你很有可能表現得比大部分財經專業人士還要好！肯恩．費雪告訴你怎麼做：

●投資股市

歷年資料顯示，股票的平均表現大多是正報酬。而且在超過20年、甚至更久的時間，它們比債券的波動更小。持有股票，跟債券比起來會得到比較好的長期報酬（當然，前提是投資組合有充分分散風險）。

●解讀新聞

新聞是衡量市場氛圍的重要指標，但你要注意的不是人們關心的焦點，而是當大家都聚焦在哪裡，就往「別的」方向看。

●質疑自己

每次做出投資決策時，都要質疑你所知道的每件事。尤其如果有人推銷既保本又成長的投資產品，或是保證你超高、穩定的報酬率，更要小心絕對有陷阱！

（本文出自《當代財經大師的獲利真相課》作者：肯恩．費雪/ 菈菈．霍夫曼斯 譯者：黃川誌）