買台股常賠錢？技術分析科學之父沙巴克的買賣操作書教你「抓對進出場時機」

台股開戶人數持續攀升，然而小散戶在股市中的交易卻多是賠錢收尾。你或許會懷疑，每天只有一小時、資金又不多的小資上班族，真的能進場交易嗎？讓技術分析科學之父沙巴克告訴你方法！

這本書以十二個章節的形式，介紹了成功交易股票的技術方法，能夠滿足很多學生在從事股票線圖工作與市場分析時，所產生的明確而急切的需求。

賺錢不是靠運氣

這些學生有的是賽局裡的新手，他們可能是認真希望作好準備，以面對市場積極活躍的職業生涯，或者決定在積極投入這個行業之前，先進行徹底學習。

本文出自《技術分析聖經》 另外很大一群人，是由多少擁有一些市場經驗的人組成，他們憑藉自己的「直覺」，或是別人的建議與祕密消息來進行交易，但他們逐漸意識到，在市場中可以賺很多錢，但是並不是靠運氣，或者盲目跟從別人的線索。

第三組人是由經驗豐富，而且通常是非常成功的交易員與投資人組成，他們知道正確評估市場技術面的重要性，是為了讓他們投資操作的時間點，可以達到最大的獲利程度。

接著，最後，總是有一些尋求簡單關鍵方法的人，希望找到神奇的公式，讓他們不用費力就可以致富。對於最後一類的學生，這門課程絕對不適用。

致富沒有神奇公式

並沒有什麼神奇的公式，能讓人獲得股票市場的利潤。身為技術預測方法的創始者，沙巴克研究多年，藉由大型金融與研究機構的設備資源，實際檢驗數百套的「系統」與公式──不只是紙上的作業，還有實際的市場操作──結果發現並沒有可靠的捷徑，可以取代謹慎、持續不斷的應用技術分析原則。

然而，我們可以說，沿著充滿希望的航線所進行的研究，從來都不曾停止、而且未來也不會停下來。儘管這門學科並非靜止不變，但它試圖解釋的供需基本定律卻絕不會被廢止。這門課程不斷的經歷眾人的實際測試，並且併入一些增補與改進。

因此，對於任何希望能尋找簡單答案的人而言，我們只能這麼說：只要你願意投入，而且在證券市場進行交易的過程中持續投入，那麼你在這項研究中就會有收獲。

找對進出場時間點

認真鑽研這門科學的學生不必心存疑慮。我們相信，我們已經盡可能讓這本書裡教的每個觀點、每種方法，都易於理解，而且完全可以實際使用。

我們不納入那些複雜且被過度誇大宣傳的理論，因為經過詳盡的測試，我們發現它提供的結果，跟運用這些理論所需要的時間與費用並不相稱。相對的，在這本書中我們致力於探索並教導一套原則與方法，使任何人都可以在他空閒時間應用，而且不需要為了別人提供的統計或顧問服務，持續支付服務費。

簡單來說，這門課程的服務對象，包含每天大約只能投入一小時、市場操作部位也有限（可能只有幾百美元）的一般人士，以及專業的全職交易者。

此外，我們盡力想要讓學生在想法上能夠獨立。交易者必須發展出獨立判斷與行動的本領，才能創造並保有從股票市場獲得的利潤；這一點的正確性是毫無疑問的。這門課程的設計，是要讓你學會掌握機會，自行決定「買什麼」與「什麼時候買」，然後很有信心的採取行動。

我們已經證明，擁有平均智力的人，只要能靜下心來研究並實施市場分析，便能在股票市場找到可靠的利潤，無論經歷空頭市場與多頭市場，都是如此。能做到這一點，他就不會像股市中數千人遇到，那種嚴重損失，令人難以置信的是，即使在1928∼1929年瘋狂的多頭市場，也是如此。而且投資者會發現一個有趣的事實：股票交易是唯一可以在經濟衰退期或景氣繁榮期間，都能賺錢的商業活動。

（本文出自《技術分析聖經》作者：理查．沙巴克 譯者：黃川誌）