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平均年度報酬高達68％！ 知名期貨外匯操盤手：用「古典線圖」六大特性看市場

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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我最初是透過由羅伯．愛德華與人合著的《股價趨勢技術分析》，接觸到古典線圖，他是沙巴克的妹夫，由於沙巴克在很年輕的36歲，就過早離世，他後來便成立一所教育機構，繼續推廣沙巴克的作品、成果。

我欠一個親近的朋友，很大的一份感恩情義，因為他是最早將愛德華（跟馬基合著）的書介紹給我的人。在稍微採用過愛德華與馬基的書中理論之後，我迫不及待的開始追溯古典線圖的起源。在我鍥而不捨的努力下，我看懂這些由沙巴克最初展示的線圖。

很不巧的，在那時候，《技術分析聖經》已經絕版。那個年代網際網路還沒出現，所以想找到資訊，需要憑藉一些實際調查與堅持不懈。我從洛杉磯一個稀有書商那裡，取得一份影印版，接下來的事情我想你們都知道了。我用一個週末的時間，全神貫注的鑽研這本手寫的原稿。我的直覺本能讓我意識到，

我已經找到了做為交易員的前進道路。

我確實成為一個古典的股票線圖分析師。透過古典線圖原則的鏡頭觀看市場（與交易），在很深的程度上讓我引起共鳴，同時也提供我用其他方法交易時，沒有發現到的一致觀點。古典線圖提供一系列結合而成的特性，成了我在交易時的基礎：

1.較大型價格趨勢的圖解透視視角。

2.想像買賣力量對價格發現（Price Discovery）的影響。

3.進場交易的時間點。

4.建立交易初始風險的方法。

5.管理持續進行交易的步驟。

6.預示即將出現的趨勢強度徵兆。

本文出自《技術分析聖經》
本文出自《技術分析聖經》
我從1979年，便運用古典線圖原則所制訂的交易程序來進行期貨和外匯市場交易，這套程序至今仍然適用。它為我的家人提供 40 年以上，非常好、又舒適的生活方式，而且是我們家庭累積財富的來源。

我職業生涯從頭到尾，一直都是古典的股票線圖分析師，我會例行性的重讀沙巴克的書（我弄破、磨損好幾本書）。每當遭遇特定問題時，我都會參考這本書，而且經常驚嘆於一些具有細微差異的重要線圖型態。年復一年，沙巴克的才智愈發讓我讚嘆不已。

隨險與交易管理規則，甚至還在清單中加入一些我自己的型態。不過我一直都遵守這本書中所列舉出，用來解釋古典線圖型態的規則，而且也很少違背沙巴克的指導。

即使在這些年後，每當重複閱讀本書的時候，我還是可能因為一些新的發現而感到醍醐灌頂，這些可能是因為我過去沒有細讀，而導致對線圖出現細微的理解差異。我常常會設想，沙巴克是否會同意我的某些價格線圖分析。

古典線圖原則並不適用所有的交易員。但是，如果你陶醉於幾何學而且熱愛圖像，就跟我一樣的話，那這可能是你曾經買過的書當中，最有價值的一本書。

彼德．布蘭特

美國亞利桑那州，2021年知名期貨外匯操盤手，從事期貨與外匯專業交易逾30年。

除了本身從事交易以外，也提供經紀服務給大型機構投資人，同時是避險基金管理領域的早期開發者。個人自有帳戶的期貨／外匯操作，交易生涯平均年度報酬高達68％。

（本文出自《技術分析聖經》作者：理查．沙巴克 譯者：黃川誌）

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