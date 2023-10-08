從期貨市場屢戰屢敗的魯蛇到世界知名神級操盤手 他靠一本書變名利雙收人生勝利組

他對期貨一竅不通，跌跌撞撞進入期貨職涯，卻因朋友偶然介紹的一本書，搖身一變成為財富自由、名利雙收的人生勝利組！

進入芝加哥期貨交易所

我就直率的說了，身為一位市場投機者，我能夠在職業生涯中獲得成功，都要感激理查．沙巴克，與你現在正在讀的這本書。如果沒有這些由沙巴克編纂，底稿是用手寫的經典線圖原則，那麼我很可能會被迫重回廣告業的工作，那是我在 1975 年，貿然進入芝加哥期貨交易所 （Chicago Board of Trade , CBOT），商品交易領域之前的職業路徑。

從明尼蘇達大學畢業後，我搬到芝加哥，展開我在一家世界最大廣告代理商的職業生涯。透過參與我孩子的活動，我認識一個在芝加哥 期貨交易所工作的大豆交易員。他經常邀請我到芝加哥期貨交易所的5樓共進午餐，從那裡可以俯瞰穀物的交易區，我對那景象感到完全的著迷。

本文出自《技術分析聖經》

到世界第二大穀物公司

他愈是告訴我關於他的職業內容，愈使我被成為一個市場投機者的想法吸引。在那時候，跟現在是一樣的，交易是沒有捷徑的──每個人都是從同樣的起跑點開始，做最初階的工作。我在20多歲的時候，在大陸穀物公司（Continental Grain Company）找到一份最初級的工作，薪水只有我在廣告公司的三分之一；該公司是當時是世界上第二大的穀物出口公司。

我的工作是學習交易活動，然後將有消費商品的企業客戶帶進公司，這樣每蒲式耳（bushel，穀物計量單位，1 蒲式耳＝35.238 公升）的穀物，我就能賺取稍微比 0.01 美元少一點的佣金。然而，我的目標是很特別的──要建立自己的帳戶，並且用帳戶進行交易，做為我謀生的工作。

交易員都開德國車

零、什麼都沒有──這是我在商品期貨世界起步時所具備的綜合知識。全部我所知道的，就只是芝加哥期貨交易所以及與它對應的芝加哥商品交易所（Chicago Mercantile Exchange），其中的交易員們似乎都賺了一筆錢，然後開著德國製的汽車，只要交易員能滿足工作要求，而且確實知道每天要做什麼就沒問題。還有比這個更好的嗎？

我過於樂觀的抱負，有三個主要障礙。首先，商品這個行業，遠比我剛開始對它的想像還更加複雜。其次，必需要能找得到商業客戶，這樣才能支付我的小家庭生活費用，同時也累積交易的資金。在剛入行的時候，我手頭的閒置資金，連進行一口燕麥期貨合約的保證金交易都不夠，而那是在芝加哥期貨交易所最便宜的交易。最後，我對於成為自營交易員（自籌資金交易員）的最基本線索可說一無所知。

幸運之神似乎眷顧著我。好幾個很有才能的交易員收我為徒，帶著我在他們的羽翼下，並且在學習過程中給我指導。因此直到今日，我都感覺自己有義務幫助別人避開陷阱，以報答這些人的好心。在一年內，我便學到穀物商品交易以及交易所交易的期貨合約，各方面的詳情與細節等完善的工作知識。

累積第一筆資金

第二個障礙缺口能被補滿，是因為在廣告公司工作那幾年，我跟大宗商品相關公司的高階主管建立起的良好關係。1970年代初期的大牛市，讓大多數的企業商品加工商都措手不及，也讓企業管理階層強烈渴望，能夠對價格的意外上漲進行避險。我在這個行業工作幾年後賺的錢，遠比我在廣告業可以賺到的錢多很多，同時我也累積了進行交易需要的第一筆資金（大陸穀物公司允許員工持有個人帳戶）。

接下來的幾年，我存入資金到一些交易帳戶，卻也將它們搞砸，每次交易時都用不同方法，從基本分析到季節循環，到差價交易，到週期，到當日沖銷──以及其他。學習商品的生意是一回事，商品交易又完全是另一個知識範圍。交易是很嚴肅的行業，我感到愈來愈絕望。

到了1979年，我真的開始懷疑，我是否有可能成為一個商品投機者，而這時我遇到了理查．沙巴克。當然，不是他本人──他已經在1935年離世──而是最早在1932年出版的《技術分析聖經》這本書當中，由他系統化的古典線圖原則。

彼德．布蘭特 美國亞利桑那州，2021年知名期貨外匯操盤手，從事期貨與外匯專業交易逾30年。 除了本身從事交易以外，也提供經紀服務給大型機構投資人，同時是避險基 金管理領域的早期開發者。個人自有帳戶的期貨／外匯操作，交易生涯平均年度報酬高達68％。

（本文出自《技術分析聖經》作者：理查．沙巴克 譯者：黃川誌）