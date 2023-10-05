高鐵買在30元很安全 他樂觀曝：至少漲6元！網酸爆反推中華電

高鐵中秋連假最後一天因運量創通車以來新高，車站無法消化大量旅客，導致旅客為了搭車排隊等待了兩小時，引發爭議。PTT網友討論高鐵股價，分析指出「買在股價30元是很安全的，有6元上漲價差潛力」，但其他人卻不看好，直言高鐵屬於「類讓利公司」，除非高鐵票調漲，否則不值得投資，許多人建議不如投資中華電信。

一名網友在PTT發文表示，高鐵前兩季EPS達到0.67，營收對比過往更佳，他估計今年EPS落在1.3-1.4，若以這個數字試算，股價可望上漲到36.3元，另外高鐵屬於「特穩級」定存股，是民生必需品，不可能倒閉，合理殖利率略多於3%。

該網友表示，「買在股價30元是很安全的，有6元上漲價差潛力」，若今年EPS落在1.3-1.4，配息1.1很合理，反推股價3%，應該會有33元。

其他人卻不以為然留言「20年不漲價的類讓利公司，你慢慢投資」、「高鐵南延未來賺賠算誰的？」、「電價漲成這樣，票價有漲嗎？」、「看看交通部持股40%，然後再看看這篇，看完就不想買了」。

還有網友留言「南延一定倒」、「特穩級定存股我只服中華電」、「看看中鋼，賺錢沒讓利就不錯了，還想漲價」、「月沖股，大概隔一個月進出，沒輸過」、「要這樣算幹嘛不買台哥，水位低賺的也都幾乎拿來配，又穩定」、「高鐵票沒漲別買」。

許多人不考慮投資高鐵，反而推薦中華電信，網友留言「你不如去買中華電」、「買這種鬼東西不如買中華電」、「考慮過，但我選擇買種花店」、「運量回到疫情前而已，班次也開到極限了，這兩年營運成本光電價就增加多少，未來還有一堆錢坑，票價又沒漲，買這個不如買中華電信」。