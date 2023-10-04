股市好綠…身心靈更焦慮怎辦？ 他分享三招讓大腦冷卻：感受「身處當下」的覺知

你有理財焦慮嗎？看著股市漲跌，心情深受影響。每天要看盤好幾次，看著虧損讓自己總是睡不好...

別擔心，我以前也跟你一樣。人的大腦就是會「戰」與「逃」，在損失趨避的先天設定之下，沒有人喜歡虧損。

如果你投資有虧損部位了，除了評估是否停損之外，更重要的是先安頓好你的心。

心安定了，做決策才有辦法冷靜判斷。今天跟大家分享三招，讓自己平靜的方法：

第一招：關掉所有的媒體與APP通知

你甚至移除APP都可以！盡可能遠離這些干擾你情緒的事物，好好去揮汗運動、好好睡一覺、好好吃頓飯、看場電影、陪陪家人、…

抽離，是重要的步驟。

第二招：練習自由書寫

我個人的體感是非常有用。每次因為煩惱的事情感到焦慮，我就會利用自由書寫來清空我的大腦，並寫出讓我焦慮的事情。

「寫下來」看似簡單的動作，對大腦的負荷量卻有很大的幫助。

第三招：正念覺察

這是我最近在練習的方式，用正念來生活。正念並不是一味的強調要往好處思考，而是感受「身處當下」的覺知。

呼吸、喝水、走路看似平常的事情，如果你用心覺察體會，感受身體的觸感、味覺、空氣進入鼻腔的感覺，把念頭專注在感受上，心裡就會逐漸平靜下來。

關於正念，有很多可以分享的事物，也可以套用在生活的各種層面，能夠正念在當下，你才有辦法自在舒坦的面對各種變化。

跟大家分享三個小訣竅，希望能幫助到焦慮的你與妳，讓自己先冷靜下來。

不過投資理財最根本的事情，還是要選對投資的標的才行哦！別在道聽途說、人云亦云了！好好穩穩的長期投資，才有辦法睡得安心、走的長久。

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