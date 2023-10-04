「棄股買債」正是時候？網噓爆曝風險：1前提下先存美元才對
一如市場預期，美國聯準會在最新會議中決定，將聯邦基金利率維持在5.25%至5.5%的目標區間不變，為今年6月以來再次按兵不動。PTT網友討論，債券殖利率不斷上升，加上美國經濟問題，債券可能會再大漲，「現在棄股買債正是時候」，但其他人卻認為，美股還沒崩跌，應該存美元，而非買美債，現在才換美元買美債的話，小心匯率加殖利率下滑雙殺。
一名網友在PTT發文表示，由於債券殖利率一直往上爬，價格非常便宜，導致債券ETF變成近期投資大熱門，買進的人不斷增加，另外美國經濟出問題，債券可能還會大漲一波，且債券現在殖利率還比一些金融股、電信股高，「現在棄股買債是不是正是時候？」
其他人則留言「是機會也是風險，還有一個問題是時間成本」、「都不對，換美元定存才是唯一解」、「對，債已經沒救了」、「最近這狀況，真心覺得多抱點現金比較實在」、「要有長抱的心理準備」、「等fed說不升息了才能買」、「買股比較賺啦，買債賠本金，等到回本，股都噴爛了」、「債崩到爛的時候股市的投報風險吸引力相對會降低，有大資金的機構法人還是會調整股債資產比例」。
但也有人認為「債市天天都崩盤，人多的地方不要去，美國經濟一點都不弱，FED還有升息的空間，債券即將可能大跌一波，恐慌時刻還沒到，現在景氣藍燈，一堆股票跌出價值，未來前景可期」、「趁低買債？債不是用技術分析來看的」、「美股大崩盤我還不買爆美股要去買債？」、「在美股沒崩之前是存美元不是美債」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言