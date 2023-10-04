長榮航空（2618）外資狂倒貨誰在撿？買100張苦主現身曝心酸

油價高，不過載客率更高，長榮航空（2618）樂觀看全年營運。PTT網友討論，「長榮航空小兒每天倒貨，誰在撿？」其他人則崩潰表示，「慘戶（散戶）如你我」，還有人說「我啊，不停攤平，都快到一百張了還沒漲」。

長榮航總經理孫嘉明上月表示，用油成本對獲利有影響，但長榮航空今年仍維持高載客率，全力朝著獲利創新高的目標挺進；展望明年，北美線每周87班，穩坐市場一哥。

一名網友在PTT發文表示，今年航空業營收亮眼，明年股利不成問題，他預計等到長榮航空股價25元再進場，明年就能爽領股利，他也好奇，「小兒（指外資）每天都在倒貨，交易量都有，但長老沒有每天撿啊，到底都是被誰撿走？」

其他人則留言「哪次不是散戶攤平」、「千張大戶這兩周都增加，散戶的機票被便宜收走了」、「慘戶如你我」、「散戶融資一直買啊，張家還有幾十萬張在倒」、「無限攤平」、「這檔很有趣，等融資斷頭可以看看」、「好聽一點，螞蟻雄兵，正確來說，韭菜散戶」、「慘戶的錢囉」。

還有人留言「我啊，不停攤平，都快到一百張了還沒漲」、「看起來外資最虧吧，高點買一堆炒不上去，越跌越賣」、「我32有撿一張」、「我撿走了」、「越低融資越加碼」、「有人一直攤平到快100張了還沒漲，就是perryjuan在買，我朋友水手+機粉，一路攤平套到爛，我等她認賠時才會再進場」、「下來就撿便宜啊」。