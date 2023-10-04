新台幣重貶破7年新低 網羨慕1類人「睏霸數錢」酸央行永不升息

3日新台幣對美元匯率開32.26元，盤中一路走貶，午盤暫收上午最低點32.35元，重貶1.13角，刷新逾7年新低，交易金額6.12億美元。PTT網友熱議，去年投資美元的如今賺飽飽，「睏霸數錢」。

美元表現強勢，非美貨幣承壓，除大陸仍於連假期間未開市，日圓、韓元、歐元及英鎊均應聲走跌，其中以韓元跌幅最大，而新台幣刷新逾6年新低，前低為2017年1月的32.375元。

一名網友在PTT發文表示，去年投資美元的人，如今賺利息又轉匯率，他直言「看看去年那些持有32鎂蛙的人，滿手鎂穩穩賺利息，睏霸屬錢，台灣零碼鎂蛙怎麼輸，上看33」。

其他網友則留言「央行大概也不用護盤了」、「散戶天天買ETF，房屋都拿去2胎了」、「29鎂蛙路過」、「高利率最少到明年下半年」、「鎂蛙被嗆爆終於一吐怨氣」、「美蛙小看沖仔窮忙」、「這只是剛開始…利差3%多耶」、「我就問鎂蛙怎麼輸」、「不是要貶值救出口嗎，貶到35出口不就賺爛了」。

還有人留言「到12月前，台幣都應該沒有人救了，中油台電準備虧到休克」、「不是目標價32.5嗎？」、「央行會不會阻貶主要是要看日韓放不放手」、「央行不太可能救匯率，會打擊到房貸補助政策的效果」、「30鎂娃後悔小賺就跳車」。