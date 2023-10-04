投資力積電（6770）他被套牢卻不肯認賠 網教1招反敗為勝
力積電（6770）近年股價表現不佳，有投資人在2021年底以股價73元買入，原打算長期持有，等到100元再賣出，如今股價卻只剩下26元，讓他相當崩潰。有網友建議他，「買個10張26元，讓成本變成30左右，然後慢慢等」。
一名網友在PTT發文表示，他因為看好晶圓代工，因此於2021年底以股價73元買入力積電股票，原打算長期持有，等到100元再賣出，想不到兩年過去，股價卻只剩下26元，「賠到懶得算賠多少了，想問看看要怎麼操作力積電，才能反敗為勝？」
其他網友留言「1比10攤起來」、「下跌20%沒有砍，現在也沒有砍的必要了」、「攤到贏的那天為止或停損操作別支」、「買15張回來攤，漲一根就打平了」、「買個10張26元，讓成本變成30左右，然後慢慢等」、「一鍵出清買進台積」、「市場至少爛三年」、「攤或砍二選一啊」、「一個月買一張攤平，當作存股」、「76都敢買了，結果現在26不敢買？」
還有人留言「看投入的本錢多或少，投入的少，直接放著等，投入的多，抽一部分錢，等待好時機換股或壓大盤指數」、「你76買跌到現在也沒動作的，大概就無腦放的那種，那就無腦擺著唄，反正你砍了也只會再去亂追高敗錢」、「你這種操作就是沒有要認虧只想認盈，就有一錢一直攤平呀，買不起整張買零股呀，配個一輩子再喊我零成本」。
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