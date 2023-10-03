快訊

中颱小犬陸警發布！氣象署：「4地區」納首波警戒

亞運棒球／戰香港預計用3投 進複賽後投手安排吳總說不難猜

亞運羽球／19分鐘速勝蒙古對手 戴資穎挺進16強

股票沒賣就不算賺？網靠1招鴕鳥心態「投資從不賠」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論未實現損益不算真正的報酬。聯合報系資料照
網友討論未實現損益不算真正的報酬。聯合報系資料照

股票帳戶中的報酬等於未實現損益，除非將持股賣出，拿回現金，才可列為實現損益。PTT網友好奇，即使擁有高價值的股票，但沒有賣出現都無法稱為富有，畢竟飆股可能淪為壁紙。其他人直言，紙上富貴都是假的，還有人無奈舉例，被套牢只要沒有賣出就不算虧錢，一切都是假的。

一名網友在PTT發文表示，未實現損益在實現之前，都不算是真正的錢，畢竟持股沒有賣出，不能當作現金使用，他好奇，如果某天買到飆股，在股市中擁有高價值的股票，但因為沒有賣出，只能稱之為未實現損益，不能算是富有，畢竟飆股可能在突然之間變成廢紙，「大家都怎麼拿捏何時實現損益？」

其他網友則留言「個股的話就是賭阿」、「所以未實現-100萬，沒有賣就沒有賠？」、「一律建議有賺就獲利下車」、「有購買力的才叫做錢」、「我賺錢都不賣，虧錢都蓋盤牌」、「紙上富貴都是假的啊」、「沒賣就不算虧，我媽在股市還沒虧過錢」、「就算是，你只要繼續在市場就有可能輸光」、「股票賣掉換成鈔票，才能買東西啊」。

還有人留言「我覺得就算賣了，沒有離開都不算真正的錢，例如賣了賺10萬，領出來花掉，那才是真的」、「要這麼嚴格嗎？」、「不賣就不算輸」、「跟比13支一樣，你可以無限上訴啊」、「財報也是這樣認列，會計計算不賣就不算賠」、「不然呢？你有領出來嗎」、「未實現損益都可以不用理他了，看成本跟已實現損益」、「會覺得沒賣就不算賠的就白癡」、「你買房子也是嗎？不動產不算錢？笑死了」。

PTT 股票

延伸閱讀

Nike財報優於市場預期…豐泰受惠大漲6％！ 為何她卻選擇投資寶成（9904）？

00929十月再配0.11元…年化達7.54％！ 連四個月配發規模破800億

台幣成最弱亞幣！網曝「狂貶原因」：準備反彈回漲

30歲男警無本當沖、大量放空個股卻被軋漲停 兩天損失上千萬

相關新聞

台幣成最弱亞幣！網曝「狂貶原因」：準備反彈回漲

新台幣匯率28日終場貶值2.3分、收在32.268元，中央銀行統計顯示，今年第三季新台幣兌美元匯率累計重貶1.13元，貶值幅度高達3.51%，超過日圓、韓元、人民幣與星元，淪為「最弱亞幣」。PTT網友討論，央行不升息，新台幣當然無法升值，不過也有人認為，差不多要開始反彈回漲了。

股票沒賣就不算賺？網靠1招鴕鳥心態「投資從不賠」

股票帳戶中的報酬等於未實現損益，除非將持股賣出，拿回現金，才可列為實現損益。PTT網友好奇，即使擁有高價值的股票，但沒有賣出現都無法稱為富有，畢竟飆股可能淪為壁紙。其他人直言，紙上富貴都是假的，還有人無奈舉例，被套牢只要沒有賣出就不算虧錢，一切都是假的。

台股Q4資金回流AI族群 專家：一根穿雲箭再現

台股10月第1個交易日，在人工智慧（AI）族群領軍下迎來強勢反彈，電子代工股后緯創（3231）、及旗下伺服器子公司緯穎（...

30歲男警無本當沖、大量放空個股卻被軋漲停 兩天損失上千萬

疫情後的貨幣寬鬆政策下，造成資產與投機商品飛漲，過分容易的獲利，使得許多投資人忽略了風險二字，因此也在其後的緊縮階段釀成不少憾事...

當沖會怕、債券太難⋯股市老手推這6檔獲利績優股 拯救你的小心臟

日前和設計工程公司的老闆友人聚會。聽他抱怨，幾年前只要在104人力網站找人，一下子就有很多人投履歷，現在卻是等老半天...

投資人過度樂觀生技股…這檔臨床解盲慘遭滑鐵盧 股價700瞬間腰斬再腰斬

生技業不論健康食品或化妝品類，主要項目都可分為新藥、原料藥、學名藥及醫材，其中最獨特的是新藥族群…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。