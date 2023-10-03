股票沒賣就不算賺？網靠1招鴕鳥心態「投資從不賠」

股票帳戶中的報酬等於未實現損益，除非將持股賣出，拿回現金，才可列為實現損益。PTT網友好奇，即使擁有高價值的股票，但沒有賣出現都無法稱為富有，畢竟飆股可能淪為壁紙。其他人直言，紙上富貴都是假的，還有人無奈舉例，被套牢只要沒有賣出就不算虧錢，一切都是假的。

一名網友在PTT發文表示，未實現損益在實現之前，都不算是真正的錢，畢竟持股沒有賣出，不能當作現金使用，他好奇，如果某天買到飆股，在股市中擁有高價值的股票，但因為沒有賣出，只能稱之為未實現損益，不能算是富有，畢竟飆股可能在突然之間變成廢紙，「大家都怎麼拿捏何時實現損益？」

其他網友則留言「個股的話就是賭阿」、「所以未實現-100萬，沒有賣就沒有賠？」、「一律建議有賺就獲利下車」、「有購買力的才叫做錢」、「我賺錢都不賣，虧錢都蓋盤牌」、「紙上富貴都是假的啊」、「沒賣就不算虧，我媽在股市還沒虧過錢」、「就算是，你只要繼續在市場就有可能輸光」、「股票賣掉換成鈔票，才能買東西啊」。

還有人留言「我覺得就算賣了，沒有離開都不算真正的錢，例如賣了賺10萬，領出來花掉，那才是真的」、「要這麼嚴格嗎？」、「不賣就不算輸」、「跟比13支一樣，你可以無限上訴啊」、「財報也是這樣認列，會計計算不賣就不算賠」、「不然呢？你有領出來嗎」、「未實現損益都可以不用理他了，看成本跟已實現損益」、「會覺得沒賣就不算賠的就白癡」、「你買房子也是嗎？不動產不算錢？笑死了」。