當沖會怕、債券太難⋯股市老手推這6檔獲利績優股 拯救你的小心臟
摘要
1.新冠疫情後，人們對於就業的價值觀急速改變，產業生態鏈也在重組，進而影響投資人大幅調整理財策略，最明顯的趨勢是保守態度提高。
2.券商營業員透漏，近期股市的龐大交易量，很多都是由年輕人盛行當沖造成的結果。如果只靠保守穩健的投資人，根本不可能創造出這麼多的成交量。
3.長期而言，要獲得穩健、有成長的報酬率，依然需要保持耐心和投資紀律、鎖定藍籌績優股，像是：統一超、統一、中保科、華固、和泰車、和潤。
日前和設計工程公司的老闆友人聚會。聽他抱怨，幾年前只要在104人力網站找人，一下子就有很多人投履歷，現在卻是等老半天、一個人也沒有，即使薪資已提高也沒用。
對照目前的國內現況，由於服務業已經占就業人數的一半以上，再加上服務業的薪資水準低成長，所以民眾對景氣復甦、企業找無人很無感。
現在的年輕人挑工作，不只看薪水，還有工作環境、辛苦程度，甚至連公司文化也很重要。所以，如果不引進國外人力、招募技術移民，我相信這種現象日後會更加嚴重。
也許是全球性的問題，新冠疫情後，人們對於就業的價值觀急速改變，產業生態鏈也在重組，進而影響投資人大幅調整的理財策略，最明顯的趨勢是保守態度提高。
近來國人偏愛美元債券，主要是美國聯準會（Fed）利率政策趨於寬鬆，再加上美元又恢復走強趨勢，所以在進可攻退可守的債券市場上，才會不斷出現房地產債券，這是華人根深蒂固的「土地私有才」觀念所致。
券商營業員透漏，近期股市的龐大交易量，很多都是由年輕人盛行當沖造成的結果。如果只靠保守穩健的投資人，不是投入ETF，就是買入績優股然後靜待配息，根本不可能創造出這麼多的成交量，讓股市行情有些虛胖。
長期而言，要獲得穩健、有成長的報酬率，依然需要保持耐心和投資紀律，鎖定藍籌績優股，像是：
●統一超（2912）。
●統一（1216）。
●中保科（9917）。
●華固（2548）。
●和泰車（2207）。
●和潤（6592）。
保持生活品質，才是更健康的理財投資方式。
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