30歲男警無本當沖、大量放空個股卻被軋漲停 兩天損失上千萬

在撰寫本書的同時，新聞報導一位任職於台中港的30歲男警因無本當沖大量放空個股，卻被軋漲停，無法回補，兩天即孳生上千萬的損失，因無力償還而輕生的憾事。在2020年及2021年疫情後的貨幣寬鬆政策下，造成資產與投機商品飛漲，過分容易的獲利，使得許多投資人忽略了風險二字，因此也在其後的緊縮階段釀成不少憾事。

有些人陷於股票無本當沖（現股當沖），抑或是所謂的T+5證券款項借貸3，引發人生重大危機。所謂的無本當沖，遠比期貨的保證金交易制度危險得太多，因為對「期貨」二字感到恐懼，轉而接觸股票無本當沖，實在是大錯特錯！

由於時間的壓力，賣出不會是在最佳的時機點，這本身就是個錯誤的決策，何況短期交易成本影響甚鉅，以我使用嘉實XQ系統選股回測的經驗，大多數的選股參考要件都難以在五天這樣的短期內獲利，只有較為嚴苛條件的策略可以。

（本文出自《菲式思考》） 但是習於使用無本當沖的投資人，限於工具養成的習慣，往往過度交易，支付高昂的摩擦成本不說，倘若現股賣出被軋漲停，市場上又無融券可借，進入了所謂的標借程序，而隔日又漲停鎖死，當你回過神來，發現實際需要支付的金額及虧損已經是你原先準備金的百倍，一時付不出錢，進入了所謂的違約程序。

雪上加霜的是，券商還將收取成交金額數%的違約金，這時才發現自己鑄下大錯了！只因為自己一時的決策不慎，面臨數百萬甚至千萬的損失，實在後悔莫及！

我曾遇過一位年輕投資人，帶著百萬本金進入市場，在2021年飆漲的行情中工具盡出，這百萬短時間一度膨脹到2億，但是當行情反轉，卻沒有隨之收手，認為只是回檔而已，只要加大槓桿便能賺回損失，這2億便從1億、5000萬、2000萬、500萬，一路溜滑梯，直到歸零。

心裡想著，就賭最後一把吧！於是用著之前資產高時開的交易權限，配合T+5，不論是天堂或地獄都無怨無悔地下這一把。我最後一次聽到他的故事時，他的負債是3000萬，若你使用富胖達送∼，或許能看到他那落寞的身影。

在投資的世界中，千奇百怪的投資方式所在多有，不論是主動投資、被動投資或存股投資，或論基本面投資還是KD戰法，都各有其擁護者，因此常常可以看到不同投資方式的擁護者彼此吵成一團，其實所有方式都可以歸納成因子投資的一環，透過回測去分出優勝劣敗。

誠如本書其他段落所述及，多因子往往優於單因子，混成以後可以有更穩定的投資結果。任何因子都有其侷限性，例如有些提倡0050指數長期投資，0050採取的是基於市值定期更新成分股的策略，自然會錯過眾多黃金成長期的中小型類股，這對於規模龐大的基金來說，可謂必要之惡，因為小廟容不下大佛，如果標的為小型類股的基金，有同等的市值規模，那它持有的成分股股價會遠遠超過其真正的價值。

而全球化布局的基金也是藉由分散投資，達到跟隨景氣與通膨的目的，這些本來就都是合理的投資因子，至於孰優孰劣，回測一跑，結果顯而易見，不是什麼選擇金城武還是劉德華之類的問題，端賴你如何正視這個結果。

見賢思齊，見不賢而內自省，以我來說，在台灣市場已經耕耘十餘年，仍不斷學習，如果放眼世界，都以一樣的精神來精進投資，那我們窮其一生都無法完成。此時此刻，隨著電腦算力的精進，融會貫通可以增進百倍效益，切勿當一隻井底之蛙、以管窺天，智識不足還沾沾自喜。

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