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為什麼緯創跌破100元就彈？ PTT股民分析原因在「同條船上」

聯合新聞網／ 綜合報導
代工股后緯創。記者吳康瑋／攝影
代工股后緯創。記者吳康瑋／攝影

中秋連假前夕為第3季底的最後一個交易日，台股今（28）日上漲43點，收在16353點，被重砍的AI股普遍收紅，但因兩個月來指數跌了791點，緯創自歷史天價161.5元退至101.5元，中間跌破100元後又彈起，似乎下不去了，讓PTT股民分析原因就在ETF

PTT股民發文探究「為什麼緯創100鋼底不破？」，他查詢持有緯創的ETF目前多達24檔，認為這就是緯創鋼底不破的主因，「不管怎麼樣ETF都必須依自己的規定去進出成分股，當散戶把越跌越買的概念深植腦海，就會不停送錢」，被動式ETF有資金就會投入各成分股。

那主動式ETF呢？股民指出，在被動式加碼同時，雙方確保股價不跌，主動式所管理的淨值就不會跌，淨值維持住就不會引發散戶賣壓，「所以鋼底不能破，一旦破位，被動式就會調整持股加速賣出，同樣的主動式淨值就會下滑，一旦滑落突破散戶內心防衛區就會引爆賣壓加速下跌，經理人就等著被砍頭」，所以這些ETF都在同條船上，緯創能撐過這次大跌就穩，撐不過就沉船。

網友們也認同百元有守，「100以下就是具有價值，所以難跌」、「100以下大軍就會瘋狂買，根本不會跌，抱著漲」、「緯創90－100有很多段向上跳空所以會有支撐，有很多」，不過，如若反之「當緯創被高股息踢掉的時候你就知道了」、「我記得有些ETF 11月要調整就知道到時候有沒有大場面」，還有人反駁原PO觀點「台積電也ㄧ堆ETF持有」、「根據我的經驗，散戶認為的鋼底，早晚都會破」。

ETF PTT 成分股 緯創 高股息

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