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愛到卡慘死！ 投資人過度樂觀生技股…它臨床解盲慘遭滑鐵盧 股價700瞬間腰斬再腰斬

聯合新聞網／ 商周出版
生技業示意圖／ingimage
生技業示意圖／ingimage

生技業不論健康食品或化妝品類，主要項目都可分為新藥、原料藥、學名藥及醫材，其中最獨特的是新藥族群。

新藥分為研發新藥與新劑型新藥，其中又以純粹的新藥最為難得，因新藥研發是個漫長的過程，歷經多年臨床試驗一期、二期、三期到各市場上市，藥物推廣與行銷、市場規模與競品研發狀況，每每以年為單位在進行。

（本文出自《菲式思考》）
（本文出自《菲式思考》）
在三期通過以前，以新藥為投資標的的投資人往往都只能「猜」，也許投資人樂觀看好，致使股價節節上升，一旦臨床解封慘遭滑鐵盧，股價瞬間便會腰斬再腰斬。

2015年，因投資人對解盲抱持高度樂觀態度，浩鼎股價由200一路衝上700多，2016年2月解盲失敗後，又連續下殺到400方才止住，時至今日，股價只剩70。

如果你在高點時持有該公司，解盲失敗時忍痛止血，多年之後回頭看，你還算是聰明的，若因虧損而不捨得賣出，那可真成了浩呆了，呆呆地持有一家希望破滅的公司。

如果考慮到新藥研發的成功率，投資新藥類別務求不要過分單壓重注 ！

（本文出自《菲式思考》作者：菲比斯）

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