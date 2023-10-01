聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛到卡慘死！ 投資人過度樂觀生技股…它臨床解盲慘遭滑鐵盧 股價700瞬間腰斬再腰斬
生技業不論健康食品或化妝品類，主要項目都可分為新藥、原料藥、學名藥及醫材，其中最獨特的是新藥族群。
新藥分為研發新藥與新劑型新藥，其中又以純粹的新藥最為難得，因新藥研發是個漫長的過程，歷經多年臨床試驗一期、二期、三期到各市場上市，藥物推廣與行銷、市場規模與競品研發狀況，每每以年為單位在進行。
在三期通過以前，以新藥為投資標的的投資人往往都只能「猜」，也許投資人樂觀看好，致使股價節節上升，一旦臨床解封慘遭滑鐵盧，股價瞬間便會腰斬再腰斬。
2015年，因投資人對解盲抱持高度樂觀態度，浩鼎股價由200一路衝上700多，2016年2月解盲失敗後，又連續下殺到400方才止住，時至今日，股價只剩70。
如果你在高點時持有該公司，解盲失敗時忍痛止血，多年之後回頭看，你還算是聰明的，若因虧損而不捨得賣出，那可真成了浩呆了，呆呆地持有一家希望破滅的公司。
如果考慮到新藥研發的成功率，投資新藥類別務求不要過分單壓重注 ！
（本文出自《菲式思考》作者：菲比斯）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言