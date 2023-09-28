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美元定存比買股更賺？他點名短債00864B、00865B更優 網卻曝1隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為美元定存比買股更賺。路透
網友認為美元定存比買股更賺。路透

近期股市震盪大，PTT網友認為，「現在無風險利率定存美元5%，如果股票殖利率沒有5%就是垃圾」，但也有人指出，不如買短債ETF，例如中信00864 、國泰00865等，其他網友則表示，若是持續升息，短債仍會下跌，定存報酬就會勝利，短債主要風險就是匯率。

一名網友在PTT發文聲稱「現在無風險利率定存美元5%，如果股票殖利率沒有5%就是垃圾」，另一名網友回文表示，他認為不如直接買短債ETF，例如中信00864B 、國泰00865B，0~1年短債殖利率都有5.3%以上， 買賣進出都方便，連美金都不用特地換。

該網友不解表示，「辛苦找理專存4到5%的美元定存做什麼？還是短債ETF有什麼風險嗎？」

其他人則留言「只有利率風險，畢竟不是每個人都懂存續期間的概念」、「繼續升息短債一樣跌啊，定存會在繼續升息，銀行沒倒的情況下贏」、「短債ETF除息會扣股價，美金定存利息是另外派給你，去看元大1-3跟台幣兌美元的價差就知道了，而且定存部位夠大的話，每月派利息還可以繼續滾複利」、「其實買債就是賭降息，不論長短」。

還有人留言「0-1年短債不配息直接淨值成長，升息也不會跌啊，跟定存的報酬風險幾乎是一樣的」、「因為換美元可以等美元升值（假如看好），可以買美股，可以定存利率高，說實在的比單買美債ETF靈活性好很多」、「買0-1的短債升息不太會跌啦，就匯率風險」、「債要賺價差是賭提早降息」。

ETF 美金 PTT 00864B中信美國公債0-1 00865B國泰US短期公債

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