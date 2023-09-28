野村降評台股「劣於大盤」 PTT卻嗨爆：反彈訊號來了

外資野村證券認為台股市場利空紛呈，成為今年首家將平台股的外資，將台股評級由「中立」降至「劣於大盤」。PTT網友笑稱「反彈訊號來了」，有人直言，該外資的報告是出了名的不準，直接反著做準備噴出。

外資野村證券在最新發布的「亞太（日本除外）股市策略報告中」指出，台股市場由於利空紛呈，包括獲利預期正在下修、中小型AI股轉趨疲軟、成交量偏低、外資續賣等，因此將台股評級由「中立」降至「劣於大盤」，成為今年首家降評台股的外資。

一名網友在PTT發文表示，野村過去指出的雷曼式暴跌、聯準三月會率先降息等都言猶在耳，現在又指出台股利空不斷，首先降評，「各位是怕還是不怕？」

其他網友則留言「野村，穩了」、「什麼野雞券商？不懂我們台股基本面嗎」、「果然要彈了才出利空」、「不是要發ETF還敢降評？」、「穩了，彈一波」、「信號出現了，現在歐硬怎麼輸」、「看到這種新聞開始出來我就放心了」、「有救了」、「都跌多久了？反應有夠慢」、「可以進場了」。

還有人留言「那可以買了」、「訊號來了」、「買點來了」、「野村真多軍」、「萬七見」、「哇要大漲了」、「終於不會跌了」、「台股劣於大盤，邏輯等於我比我自己更爛。」、「看樣子修正谷底到了」、「準備被基本面洗臉」、「這家反著看穩賺不賠」、「野村報告也是出了名的不準，但他不是要吃貨出貨那種，而是真的不準」。