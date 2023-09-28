Fed官員指4成機率升息不只一碼 台網友卻「沒在怕」原因曝

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周二（26日）表示，有40%的機率，Fed有必要「顯著」升息來打擊通膨。PTT網友討論，若真如卡斯哈里所預料，那利率恐怕會升至6%，但其他網友卻說，「怕你喔，台灣又不會升息」。

卡斯哈里在明尼亞波利斯聯準銀行網站上發表的一篇文章中表示，在「軟著陸」這項機率達60%的較有可能情節下， Fed將把利率再提高1碼，接著維持利率「夠久的時間，以便讓通膨在合理時間內回到目標值」。

Fed上周決議維持基準利率在5.25%-5.50%，但多數決策官員暗示他們認為年底前再升息1碼可能是合適的。卡斯哈里在周一表示，他的立場和大多數一樣。

一名網友在PTT發文表示，卡斯哈里被部分人士認為是「FED新鷹王」，如果真如他所預料的40%情況發生，等於利率要調升至6%。

其他網友則留言「FED鷹王比UFC的還派」、「是否代表至少升一碼」、「難怪美債又爆了」、「升一碼肯定不夠」、「40%穩了吧，其他路徑選項有可能整合嗎？」

但也有人留言「整天唬爛」、「484又想裁員惹」、「抓著40%講一堆，那剩下60%呢？」、「怕你喔，台灣又不會升息」、「要就真的加息燒錢拉，想靠宣傳就達到加息效果，吃屎」、「越是這樣喊越不會」、「不升息跟進，升息不跟進」、「房價只會漲不會跌」。