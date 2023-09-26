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iPhone 15改Type-C害供應鏈股營收變低！網不解：難在哪？

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 15開賣熱銷，今年蘋果連接器規格大改為Type C，對周邊零組件廠商帶來大陣痛。 圖／法新社
iPhone 15開賣熱銷，今年蘋果連接器規格大改為Type C，對周邊零組件廠商帶來大陣痛。 圖／法新社

iPhone 15 開賣熱銷，由於今年蘋果連接器規格大改為 Type-C，設計製造難度過高，拉貨比往年約晚2個月，正崴（2392）跟宣德（5457）將是關鍵改款要角。PTT網友討論，上述兩家公司八月營收仍低於去年同期，有人不解「蘋果原本就有產品用type-c，難度高在哪？」

順應歐盟規範，iPhone 15今年正式大改版，連接口改為 Type C，對周邊零組件廠商帶來大陣痛，據了解，包括 iPhone 本身及標準連接線還有蘋果選配周邊都將更換新規格，也使得蘋果供應鏈必須順應生產，業者指出，往年每代新 iPhone 上市，5~6月就進入試產，但今年因 Type C 規格設計變更，產品開發時間長，生產製程複雜，初期更需克服良率因素，拉高學習曲線時間比往年長，故大量拉貨時間到7月底才開始。

一名網友在PTT發文表示，正崴指出，下半年營收預估可增加5成，但正崴、宣德八月營收仍低於去年同期，他好奇「今年iPhone 15有辦法讓相關供應鍊重返榮耀嗎？」

其他網友紛紛留言「安卓當初也沒這問題」、「難理解... type-c不是很成熟了嗎? 問題在哪邊」、「都可以把快捷鍵當亮點了不意外」、「typec難度高，今天聽到最好笑的」、「難度是指在不要花錢的前提下從lightening改成c嗎」、「難度高應該是他要幾億個單價人家一半品質比人家好的」、「蘋果原本就有產品用type-c，難度高在哪？」

有人緩頰留言「你開特規，有些pin function disable，廠商當然覺得難，支援2.0沒事找事做」、「不要以為做這個很簡單，接頭是超高度競爭，能過認證的就那幾間世界最強的，然後這幾間再拚價格所謂的拚到你覺得好像連成本都不夠指的就是這種東西」。

PTT iPhone 蘋果 iPhone 15 Type-C

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